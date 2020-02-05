Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Παγκόσμιο GP Σνούκερ, Κύπελλο Ελλάδας, CEV Challenge Cup Γυναικών, EuroLeague, Champions League στο πρόγραμμα της ημέρας
14:55 Eurosport 1 Παγκόσμιο GP Σνούκερ
16:00 Eurosport 2 Σειρά Pro Ποδηλασία
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Παναιτωλικός - ΑΕΚ Κύπελλο Ελλάδας 2019-2020
17:30 COSMOTE SPORT 6 HD Ολυμπιακός - Γενισέι Κρασνογιάρσκ CEV Challenge Cup Γυναικών 2020
18:30 Novasports 5HD Ούνικς Καζάν - Ρίτας Βίλνιους Eurocup
19:00 Novasports 3HD Ζενίτ - Φενέρμπαχτσε Turkish Airlines EuroLeague
19:30 ΕΡΤ Sports HD ΑΕΚ - Άνβιλ Basketball Champions League
19:30 Novasports 1HD Προμηθέας - Μπρέσια Eurocup
20:00 Novasports 4HD Τουλούζ - Στρασβούργο Ligue 1
20:00 Novasports 2HD Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ Turkish Airlines EuroLeague
20:55 Eurosport 2 Παγκόσμιο GP Σνούκερ
21:05 Novasports 5HD Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χίμκι Turkish Airlines EuroLeague
21:30 COSMOTE SPORT 7 HD Σκάντιτσι - Βάκιφμπανκ CEV Champions League Γυναικών 2020
21:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός Κύπελλο Ελλάδας 2019-2020
21:45 Novasports 24 HD Λάτσιο - Ελλάς Βερόνα Serie A
21:45 Novasports 1HD Μπάγερν Μονάχου - Χόφενχαϊμ Κύπελλο Γερμανίας
21:45 ONE Channel Τότεναμ - Σαουθάμπτον Κύπελλο Αγγλίας
22:00 Novasports 4HD Σεντ Ετιέν - Μαρσέιγ Ligue 1
22:00 Novasports 3HD Βαλένθια - Μπαρτσελόνα Turkish Airlines EuroLeague
01:30 FOX Sports Butler Bulldogs - Villanova Wildcats NCAA College Basketball 2019-2020
02:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μπόστον Σέλτικς - Ορλάντο Μάτζικ NBA 2019 - 2020
03:30 FOX Sports Georgetown Hoyas - Seton Hall Pirates NCAA College Basketball 2019-2020