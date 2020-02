Κόμπι Μπράιαντ: Ράγισαν καρδιές στο τελευταίο «αντίο» των Λέικερς - Ξέσπασε σε κλάματα ο Λεμπρόν

Γέμισε το γήπεδο με φανέλες του Κόμπι Μπράιαντ, στον πρώτο αγώνα των Λέικερς για να τιμήσουν τον «Black Mamba», ο οποίος έχασε τη ζωή του σε συντριβή ελικοπτέρου.

Ήταν το πρώτο παιχνίδι στο Staples Center για τους Λέικερς, από την ημέρα που έφυγε ο Κόμπι Μπράιαντ και όπως ήταν φυσικό όλοι «λύγισαν». Στο Λος Άντζελες Λέικερς – Πόρτλαντ Μπλέιζερς ο κόσμος αλλά και η ομάδα είπαν το δικό τους, ξεχωριστό, αντίο στον ένα και μοναδικό Κόμπι Μπράιαντ.

Τα φώτα έσβησαν και μέσα σε μια ατμόσφαιρα που κανείς δεν πρόκειται να ξεχάσει τιμήθηκε η μνήμη του Μπράιαν αλλά και της κορούλας του Τζιάνα.

Όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα social media στη μία πλευρά του γηπέδου υπάρχουν φανέλες του Κόμπι Μπράιαντ με τον αριθμό 24 και στην άλλη πλευρά φανέλες του θρύλου των Λέικερς με τον αριθμό 8.

Τι ίδιος έγινε και στα υπόλοιπα παιχνίδια του ΝΒΑ και στο ματς των Λέικερς με τους Μπλέιζερς είχαμε παράβαση 24" και 8" στη μνήμη του Κόμπι. Πρώτα οι Λέικερς έκαναν 24" και στη συνέχεια οι Μπλέιζερς 8", συμβολίζοντας τα δύο νούμερα που φόρεσε στην καριέρα του ο Κόμπι Μπράιαντ.

Fans at tonight’s Lakers game against the Trail Blazers will receive these shirts to honor Kobe Bryant. One number for each side of Staples Center. pic.twitter.com/mmJ5wbSF9p