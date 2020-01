Συγκλονισμένος ο Σπανούλης για τον Κόμπι Μπράιαντ: Ο αποχαιρετισμός

Συγκλονισμένος από τον τραγικό θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ είναι και ο Βασίλης Σπανούλης.

Ο αρχηγός της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, αποχαιρέτησε δημόσια τον θρύλο του NBA με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, με τους δυο τους αγκαλιά.

Ο Κόμπι Μπράιαντ είχε ιδιαίτερη εκτίμηση για τον Βασίλη Σπανούλη και τον είχε ξεχωρίσει, όπως είχε εξομολογηθεί ο ίδιος σε συνέντευξή του.

«Όταν ήμουν στην Εθνική ομάδα προετοιμαζόμουν για κάθε παιχνίδι, ήθελα να είμαι έτοιμος. Μελετούσα πως παίζουν κάποιοι παίκτες όπως ο Σπανούλης, ο Διαμαντίδης και ο Μπαρμπόσα» είχε πει χαρακτηριστικά ο Κόμπι Μπράιαντ σε παλιότερη συνέντευξή του.

RIP Kobe. Prayers up So devasting to hear. #KobeBryant #RIP pic.twitter.com/PC4ReXaHzU