Το τελευταίο tweet του Κόμπι Μπράιαντ

Λίγες ώρες πριν από το δυστύχημα με το ελικόπτερο, ο Κόμπι Μπράιαντ είχε κάνει ένα tweet για τον «αδερφό» του, Λεμπρόν Τζέιμς ο οποίος έβαλε τα κλάματα όταν η αποστολή των Λέικερς προσγειώθηκε στο Λος Άντζελες. Η αποστολή των Καλιφορνέζων επέστρεψε στη βάση της και οι παίκτες ήταν συντετριμμένοι για τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ.

Ο θρύλος Λέικερς άφησε την τελευταία του πνοή στα 41 του χρόνια, επιβαίνοντας στο μοιραίο ελικόπτερο που έπεσε σε λόφο του Λος Άντζελες στην περιοχή Καλαμπάσας.

Λίγες ώρες πριν σκοτωθεί, ο Κόμπι είχε κάνει ένα tweet για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, υποβάλλοντας τα σέβη του στον «Βασιλιά» που τον ξεπέρασε στους πόντους στο ΝΒΑ.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother #33644