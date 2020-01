Παγκόσμιο σοκ: Σκοτώθηκε ο Κόμπι Μπράιαντ μαζί με την 13χρονη κόρη του σε συντριβή ελικοπτέρου

Παγκόσμιο σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του 41χρονου Κόμπι Μπράιαντ, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε συντριβή ελικοπτέρου στην Καλαμπάσα της Καλιφόρνια, όπως μετέδωσε το TMZ Sports!

Στο ελικόπτερο επέβαιναν εννέα άτομα, ο χειριστής και 8 επιβάτες. Μαζί με τον Μπράιαντ ήταν και μία από τις τέσσερις κόρες του, η 13χρονη Τζιάνα. Οπως αναφέρει το TMZ, δεν υπάρχουν επιζώντες ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των Αρχών για τα αίτια της αεροπορικής τραγωδίας.

BREAKING UPDATES STORY DEVELOPING: Kobe Bryant, his daughter Gianna and 7 others died in helicopter crash. https://t.co/WIMarKvzxQ — TMZ Sports (@TMZ_Sports) January 26, 2020

Το ελικόπτερο ήταν χρόνια τώρα -από την εποχή που αγωνιζόταν στους Λ.Α. Λέικερς- η πρώτη επιλογή του Κόμπι Μπράιαντ για τα ταξίδια του.

Ο Μπράιαντ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 41 ετών, ενώ από το 2001 ήταν παντρεμένος με την Βανέσα Μπράιαντ, με την οποία απέκτησαν τέσσερις κόρες, τις Τζιάνα, Νατάλια, Μπιάνκα και τη νεογέννητη Κάπρι.

BREAKING: Kobe Bryant died in a helicopter crash in Calabasas Sunday morning. Kobe was traveling with at least 3 other people in his private helicopter when it went down. Emergency personnel responded, but nobody on board survived. https://t.co/EG9YHW07hv pic.twitter.com/FkgfyvHlnc — TMZ Sports (@TMZ_Sports) January 26, 2020

Θρήνος για τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ

Ο κόσμος του αθλητισμού και του θεάματος βυθίστηκε στο πένθος με τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ, θρύλου του μπάσκετ, και πολλοί συνέρρευσαν έξω από την έδρα των Lakers, με δάκρυα στα μάτια, για να αποτίσουν φόρο τιμής σε αυτόν που αποκαλούσαν «Mamba».

Ο «Black Mamba» συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων παικτών του στην Ιστορία του ΝΒΑ, με 18 all star εμφανίσεις κατά τη διάρκεια της 20χρονης καριέρας του στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου, όπου θήτευσε αποκλειστικά στους Λος Άντζελες Λέικερς. O Μπράιαντ είχε επιλεγεί στον πρώτο γύρο του ντραφτ του 1996, ενώ στην τροπαιοθήκη του ξεχωρίζουν 5 πρωταθλήματα ΝΒΑ, 2 τίτλοι MVP τελικών και ένας κανονικής περιόδου (2008), και δύο χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες με τις ΗΠΑ.

Μεταξύ των τιμών που του είχαν αποδώσει οι Λέικερς, ήταν η απόσυρση των φανέλων του με το Νο8 και το Νο24, κάτι που δεν είχαν επαναλάβει για κανέναν παίκτη στην ιστορία τους.

Το όνομα του Κόμπι Μπράιαντ, κατάφερε να ξεπεράσει τα όρια του μπάσκετ, κερδίζοντας το 2018 το Όσκαρ στην ταινία κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους (ο ίδιος ήταν σεναριογράφος και ηθοποιός), «Dear Basketball».

«Επί 20 χρόνια ο Κόμπι Μπράιαντ μας έδειχνε τι είναι εφικτό όταν το σπουδαίο ταλέντο ενώνεται με την απόλυτη αφοσίωση στη νίκη», συνόψισε ο Άνταμ Σίλβερ, ο κομισάριος του NBA.

Ο θάνατος του Μπράιαντ, που είχε πρόσφατα τιμηθεί με Όσκαρ καθώς αποδυόταν, με το ίδιο πάθος, στο νέο του εγχείρημα, την ενασχόλησή του με τα ντοκιμαντέρ, προκάλεσε σοκ και στο καλλιτεχνικό στερέωμα.

Η Λίζο, στιχουργός και ερμηνεύτρια της μουσικής R&B, αφιέρωσε την τελετή των μουσικών βραβείων Γκράμι στον Μπράιαντ: «η αποψινή βραδιά είναι του Κόμπι», είπε η καλλιτέχνιδα, υποψήφια σε οκτώ κατηγορίες φέτος.

Για τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, θρύλο των Λέικερς, «οι περισσότεροι θα θυμούνται τον Κόμπι ως τον μεγαλειώδη αθλητή που ενέπνευσε μια ολόκληρη γενιά» μπασκετμπολιστών, «όμως εγώ θα τον θυμάμαι ως έναν άνθρωπο που ήταν πολλά περισσότερα από απλώς και μόνο ένας αθλητής».

Άλλος ένας θρύλος των Λέικερς, ο Έργουιν «Μάτζικ» Τζόνσον, δεν δίστασε να παραδεχτεί πως «έκλαιγε» για ώρες μετά τον θάνατο αυτού που ο ίδιος θεωρεί τον «σπουδαιότερο» παίκτη που φόρεσε ποτέ τη φανέλα της ομάδας του Λος Άντζελες.

Most people will remember Kobe as the magnificent athlete who inspired a whole generation of basketball players. But I will always remember him as a man who was much more than an athlete. pic.twitter.com/9EZuwk8wrV — Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33) January 26, 2020

My friend, a legend, husband, father, son, brother, Oscar winner and greatest Laker of all-time is gone. It’s hard to accept. Kobe was a leader of our game, a mentor to both male and female players. pic.twitter.com/NXsrXmCkkG — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) January 26, 2020

Ίσως αυτός που εξέφρασε περισσότερο από κάθε άλλον το γενικό αίσθημα να ήταν ο Ντουέιν Γουέιντ, τρεις φορές πρωταθλητής του NBA, όταν έγραψε στο Twitter: «Όχι, Θεέ μου, σε παρακαλώ όχι».

Δύο πρωταθλήτριες ομάδες του NBA, οι Ράπτορς του Τορόντο και οι Σπερς του Σαν Αντόνιο, άφησαν στους χθεσινούς αγώνες τους, στην πρώτη τους επίθεση, το χρονόμετρο των 24 δευτερολέπτων απλώς να λήξει: αυτός ήταν ο δικός τους τρόπος να τιμήσουν τον Μπράιαντ, που φόραγε τον αριθμό 24 στη φανέλα του το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του.

«Είναι σαν κακό όνειρο. Ο Κόμπι είναι ο λόγος που αγαπάω αυτό το άθλημα. Ο δικός μου υπερήρωας. Σπάει η καρδιά μου για την οικογένειά του και για τις οικογένειες των υπολοίπων ανθρώπων που χάθηκαν. Ας κρατήσουμε τη μνήμη του ζωντανή», έγραψε ένας χρήστης του Twitter. Για πολλούς από τους ανθρώπους που συγκεντρώθηκαν για να τον θρηνήσουν έξω από το Staples Center, ο θάνατος του Κόμπι Μπράιαντ ήταν εμπειρία εξίσου οδυνηρή με την απώλεια μέλους της οικογένειάς τους: «Μας έκανε να πιστεύουμε ότι τα αδύνατα ήταν δυνατά», εξήγησε ένας τους.

