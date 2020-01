Παγκόσμιο σοκ: Νεκρός ο θρύλος του μπάσκετ Κόμπι Μπράιαντ

Σοκ έχει προκαλέσει η έκτακτη είδηση που κάνει εδώ και λίγη ώρα τον γύρο του κόσμου, μέσω αμερικανικών ΜΜΕ, σύμφωνα με τα οποία ο θρύλος του NBA, Κόμπι Μπράιαντ, σκοτώθηκε κατά τη συντριβή ελικοπτέρου στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με το TMZ, που μετέδωσε αρχικά την είδηση, την οποία αναδημοσιεύουν και άλλα μέσα ενημέρωσης, στο ελικόπτερο επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα και δεν υπάρχουν επιζώντες.

Για την ώρα η είδηση δεν έχει επιβεβαιωθεί από καμία άλλη πηγή. Ωστόσο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες, πέντε άτομα πέθαναν σε συντριβή ελικοπτέρου το πρωί της Κυριακής.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία, δεν είναι ακόμη γνωστό σε ποιον ανήκει το ελικόπτερο.

Νεκρός ο Κόμπι Μπράιαντ: Παγκόσμιο σοκ. Εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος

Άλλα αμερικανικά ΜΜΕ επιβεβαιώνουν την πτώση του ελικοπτέρου, ιδιοκτησίας του Κόμπι Μπράιαντ, ωστόσο αναφέρουν ότι δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη η σορός του.

Επίσημα οι αρχές κάνουν λόγο για πέντε νεκρούς, χωρίς να δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες.

