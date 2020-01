Σάλος με παπούτσια της NIKE: Βοηθούν στα ρεκόρ

Το Nike ZoomX Vaporfly NEXT είναι το πιο γρήγορο παπούτσι που έχεις δει, ή φορέσει, ποτέ. Χάρη στον συνδυασμό δύο από τις πιο πρωτοποριακές μας τεχνολογίες, τον αφρό Nike ZoomX και το υλικό VaporWeave, είναι το πιο γρήγορο παπούτσι που σχεδιάσαμε ποτέ. Κάνε κύλιση προς τα κάτω για να μάθεις περισσότερα σχετικά με το μέλλον των παπουτσιών για αγώνες δρόμου.” αναφέρει μεταξύ άλλων η NIKE στην περιγραφή του συγκεκριμένου παπουτσιού της.

Η World Athletics (Διεθνής Ένωση Ομοσπονδιών Κλασικού Αθλητισμού) αναμένεται να ανακοινώσει στα τέλη Ιανουαρίου τα ευρήματα μιας έρευνας σχετικά με τις νέες τεχνολογίες στα παπούτσια, η οποία αναμένεται να φέρει αλλαγές σε συγκεκριμένους κανόνες, μετά και τα ρεκόρ που καταγράφονται από αθλητές που χρησιμοποιούν τα Vaporfly της Nike.

Τα παπούτσια Zoom Vaporfly πρωτοεμφανίστηκαν το 2016 και -σύμφωνα με όσα αναφέρει και το Reuters– φορέθηκαν από τους τρεις πρώτους αθλητές του μαραθωνίου ανδρών των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο. Η Nike έχει αναπτύξει διάφορες εκδόσεις από τότε. Ο Ελιούντ Κιπτσόγκε –φορώντας ένα πρωτότυπο Nike AlphaFly– έγινε ο πρώτος άνθρωπος τερμάτισε τον μαραθώνιο στη Βιέννη με χρόνο κάτω από δύο ώρες (ανεπίσημη κούρσα).

Επίσης, η Κενυάτισσα δρομέας Μπρίτζιντ Κόσγκεϊ κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ του Μαραθωνίου στις γυναίκες τον προηγούμενο Οκτώβριο, βελτιώνοντας το χρόνο κατά 81 δευτερόλεπτα.

Το ερώτημα “πόση τεχνολογία χωράει στο χώρο του αθλητισμού;” επανέρχεται για μια ακόμα φορά, έχοντας υπερασπιστές και πολέμιους. Η σειρά Vaponfly της NIKE κινδυνεύει με αποκλεισμό από τους αγώνες. Πάντως, ο Οργανισμός World Athletics δεν έχει πάρει ακόμα την οριστική του απόφαση.

Μια τέτοια απόφαση δεν θα είναι η πρώτη στο χώρο του αθλητισμού.H σειρά αθλητικών μαγιό LZR της Speedo είχε αποκλειστεί επίσης από τους αγώνες, κρίνοντας ότι τα μαγιό αυτά λειτουργούσαν άνισα υπέρ των κολυμβητών που τα χρησιμοποιούσαν (αρκετοί αθλητές που φορούσαν τη συγκεκριμένη σειρά μαγιό είχαν κάνει εντυπωσιακούς χρόνους και… ρεκόρ).

Από την Ένωση Ομοσπονδιών Κλασικού Αθλητισμού (World Athletics) δείχνουν τη διάθεση τους να κάνουν πιο αυστηρούς τους σχετικούς κανονισμούς, χωρίς όμως να προσπαθήσουν να καθορίσουν την αγορά παπουτσιών για τους αθλητές. Φυσικά, στη.. μέση υπάρχει πάντα η πιστοποίηση των χρόνων/ρεκόρ, κάτι που είναι και το μεγάλο ζητούμενο.

Athletics’ ruling body will tighten regulations governing shoe technology after Nike’s popular Vaporfly brand helped re-write running records and sparked a debate about whether it was 'technological doping' https://t.co/PePVIs2XFC pic.twitter.com/B6fcz1huIe