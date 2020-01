Τέλος ο Βαλβέρδε από την Μπαρτσελόνα - Στη θέση του ο Κίκε Σετιέν

Ηταν αναμενόμενο και πλέον είναι και επίσημο. Ο Ερνέστο Βαλβέρδε αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Μπαρτσελόνα μετά από δύο χρόνια και επτά μήνες.

Οι «μπλαουγκράνα» εξέδωσαν την εξής ανακοίνωση: «Συμφωνία ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τον Ερνέστο Βαλβέρδε για να τελειώσει το συμβόλαιο του ως προπονητής της πρώτης ομάδας. Σε ευχαριστούμε για όλα, Ερνέστο. Καλή τύχη στο μέλλον».

Παράλληλα οι Καταλανοί ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Κίκε Σετιέν, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2,5 ετών μαζί τους.

Agreement between FC Barcelona and Ernesto Valverde to end his contract as manager of the first team. Thank you for everything, Ernesto. Best of luck in the future. pic.twitter.com/zrIgB1sW2e