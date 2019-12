Άγιαξ: Πρόβλημα στην καρδιά για τον Μπλιντ

Σοκ στον Άγιαξ, καθώς ο αμυντικός Ντάλεϊ Μπλιντ αντιμετωπίζει πρόβλημα στην καρδιά και θα μείνει εκτός αγωνιστικών δραστηριοτήτων για έναν τουλάχιστον μήνα.

Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής ένιωσε ζαλάδα κατά τη διάρκειας της αναμέτρησης με τη Βαλένθια και οι εξετάσεις που υποβλήθηκε, έδειξαν ότι πάσχει από μια φλεγμονή στην καρδιά.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του «Αίαντα», στον Ολλανδό τοποθετήθηκε ειδική συσκευή σε εκείνο το σημείο μετά από επέμβαση.

Get well soon, @BlindDaley!