Οπαδοί της Άρσεναλ για Σωκράτη: Αφήστε τον στον Πειραιά

Τα καυστικά σχόλια μερίδας φίλων της Άρσεναλ δέχθηκε ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος στο twitter, με αφορμή την κλήρωση με τον Ολυμπιακό, με ορισμένους να εύχονται να μην επιστρέψει στο Λονδίνο ο Έλληνας αμυντικός μετά το ματς στον Πειραιά.



Interwetten.gr, με πρόγραμμα επιβράβευσης για όλους! 21+



Η φετινή σεζόν κυλά από το κακό στο χειρότερο για την Άρσεναλ και τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο, ο οποίος θα επιστρέψει σε ελληνικό έδαφος μετά την κλήρωση με τον Ολυμπιακό στους «32» του Europa League.



Ο Έλληνας αμυντικός δεν περνά καλό φεγγάρι στους Λονδρέζους, όπως και συνολικά η αμυντική γραμμή της ομάδας και το τελευταίο διάστημα έχει πάρει και αυτόν η... μπάλα από τους δυσαρεστημένους φίλους των Gunners, οι οποίοι βλέπουν την ομάδα τους να παραπαίει.



Μετά την είδηση της μεταξύ τους κλήρωσης, κάποιοι εξ αυτών εκφράστηκαν με καυστικό τρόπο μέσω twitter και όπως παρουσίασε και η ιστοσελίδα της Daily Mail σε δημοσίευμα της ζήτησαν να μην επιστρέψει ο Σωκράτης στο Λονδίνο για τον επαναληπτικό του Emiratesστο στις 27 Φεβρουαρίου, δείγμα ότι οι υποστηρικτές του έχουν αρχίσει να μειώνονται στις τάξεις των «κανονιέρηδων» φίλων.

Arsenal will face Olympiacos in next round. Used to face them in UCL group stage on a regular basis. I'll take it. Not a worst draw.



P.S. Leave Sokratis in Greece.