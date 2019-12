Παναθηναϊκός: Ο Ράις έκανε το ματς της ζωής του με τον Ολυμπιακό και η Euroleague έκανε αφιέρωμα

Ο Ταϊρίς Ράις πραγματοποίησε το ματς της ζωής του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και η EuroLeague συγκέντρωσε μερικές από τις καλύτερες στιγμές του τη φετινή σεζόν με τον Παναθηναϊκό.



Ο Αμερικανός γκαρντ «οργίασε» στο ντέρμπι των «αιωνίων» με 41 πόντους, αριθμός που συνιστά προσωπικό ρεκόρ καριέρας και δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ιστορία της διοργάνωσης.



Φέτος έχει 11,3 πόντους και 2,6 ασίστ σουτάροντας με 47% στα σουτ τριών πόντων.



Δείτε το αφιερωματικό βίντεο που του ετοίμασε η EuroLeague.

Off the back of a record-breaking performance! @ReseRice4 is having a season to remember, catch some of his best plays here! #GameON pic.twitter.com/oLGWmL38zm