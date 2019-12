Χρυσή Μπάλα 2019: Κορυφαία γυναίκα η Ράπινο, η αρχηγός των ΗΠΑ

Το βραβείο της Χρυσής Μπάλας για τις γυναίκες παίκτριες κατέληξε στα χέρια της αρχηγού των ΗΠΑ, Μέγκαν Ράπινο.

Η σπουδαία Αμερικανίδα παίκτρια, σφράγισε μια ονειρεμένη σεζόν με τα εθνικά της χρώματα με την κατάκτηση της δεύτερης γυναικείας Χρυσής Μπάλας.



Μετά την Άντα Χέγκερμπεργκ πέρυσι, η Ράπινο, οδηγώντας τις ΗΠΑ στην κορυφή του κόσμου το καλοκαίρι, έκανε ευρέως το όνομα της γνωστό και νίκησε κατά σειρά στην κούρσα την Λούσι Μπρονζ αλλά και την συμπατριώτισσσα και συμπαίκτρια της, Άλεξ Μόργκαν.

Here is the 2019 Women's Ballon d'Or Top 3



1. @mPinoe

2. @LucyBronze

3. @alexmorgan13



#ballondor" pic.twitter.com/LO32VYH3qj