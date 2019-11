Παναθηναϊκός: Τρελάθηκε ο Πιτίνο στον πάγκο! Έξαλλος με τους παίκτες του

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε άσχημα το ματς στο ΟΑΚΑ και ο Ρικ Πιτίνο έσπευσε να ξυπνήσει τους παίκτες του στο παιχνίδι, φωνάζοντάς τους στον πάγκο στο πρώτο τάιμ άουτ στο ματς με τη Μπασκόνια.



Έξαλλος με τους παίκτες του στα πρώτα λεπτά του αγώνα με τη Μπασκόνια, ο Ρικ Πιτίνο, άρχισε να τους… μαλώνει για τις αντιδράσεις τους στο παρκέ, καθώς είχαν χάσει 7 αμυντικά ριμπάουντ στο πρώτο δεκάλεπτο.



Ο Αμερικανός τεχνικός ανέβασε έτσι τους τόνους, φωνάζοντας: «Δεν χτυπάτε κόσμο. Πρέπει να παλέψετε γι’ αυτό. Επιτρέψατε δύο τρίποντα, δεν πήρατε ριμπάουντ. Είστε καλύτεροι από αυτό! Ελάτε! Κυριαρχήστε στο γαμ*** παιχνίδι! Πάμε!».

⁦@RealPitino⁩ is back

