Superleague: Έτσι θα διεξαχθούν τα play off και τα play out! Αναλυτικά το σύστημα διεξαγωγής

Η Superleague έδωσε διευκρινίσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθεί το φετινό πρωτάθλημα, το οποίο περιλαμβάνει για πρώτη φορά μία νέα μορφή των play off και play out.



Στα play off θα κριθεί για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν, ο πρωταθλητής της Supelreague και με το ενδιαφέρον να είναι αυξημένο, η διοργανώτρια αρχή έδωσε διευκρινίσεις για το σύστημα διεξαγωγής του πρωταθλήματος.

Η ενημέρωση από τη Superleague



Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο (2) φάσεις, ήτοι στην Κανονική Περίοδο (Α’ Φάση) και στη Φάση των Playoffs και Playouts (Β΄Φάση).



Στην Κανονική Περίοδο θα διεξαχθούν 26 αγωνιστικές σε 2 γύρους των 13 αγωνιστικών ημερών έκαστος, όπου σε κάθε γύρο όλες οι ομάδες θα αγωνιστούν έναντι όλων των άλλων βάσει κλήρωσης.



Μετά τη λήξη της Κανονικής Περιόδου οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 1 έως και 6 θα συμμετέχουν στα Playoffs και οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 7 έως και 14 θα συμμετέχουν στα Playouts, διατηρώντας (τόσο στα Playoffs όσο και στα Playouts) το σύνολο των βαθμών που κατέκτησαν κατά την Κανονική Περίοδο.



Τα Playoffs θα διεξαχθούν σε δέκα (10) αγωνιστικές ημέρες ήτοι σε δύο (2) γύρους των πέντε (5) αγωνιστικών έκαστος όπου σε κάθε γύρο όλες οι ομάδες θα αγωνιστούν έναντι όλων των άλλων, βάσει κλήρωσης.



Πρωταθλήτρια θα ανακηρύσσεται η ομάδα (εξ αυτών που συμμετείχαν στα Playoffs) που μετά την ολοκλήρωση των Playoffs θα έχει την υψηλότερη βαθμολογία (ήτοι θα έχει κατακτήσει σωρευτικά τους περισσότερους βαθμούς κατά την Κανονική Περίοδο και τα Playoffs αθροιστικά).



Με τον ίδιο τρόπο (άθροισμα βαθμών στην Κανονική Περίοδο και στα Playoffs) θα προσδιορίζονται οι λοιπές θέσεις του Πρωταθλήματος (2η, 3η κλπ) εκ των οποίων θα προκύπτουν οι ομάδες που θα συμμετέχουν στις Διοργανώσεις της UEFA.



Τα Playouts θα διεξαχθούν σε επτά (7) αγωνιστικές ημέρες ήτοι σε ένα ένα (1) μοναδικό γύρο κατά τον οποίο όλες οι ομάδες θα αγωνιστούν έναντι όλων των άλλων, βάσει κλήρωσης.



Οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 7, 8, 9 και 10 της Κανονικής Περιόδου θα αγωνιστούν σε τέσσερεις (4) εντός έδρας και τρείς (3) εκτός έδρας αγώνες στα Playouts ενώ οι λοιπές ομάδες θα αγωνιστούν σε τρείς (3) εντός έδρας αγώνες και τέσσερεις (4) εκτός έδρας αγώνες στα Playouts, βάσει κλήρωσης.



Οι θέσεις 7 έως 14 θα προσδιορίζονται από το σύνολο των βαθμών που οι ομάδες που συμμετείχαν στα Playouts κατέλαβαν σωρευτικά κατά την Κανονική Περίοδο και τα Playouts αθροιστικά.



Για τη βαθμολόγηση των ομάδων, ισχύουν όσα προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π., με σύστημα βαθμολογίας τρεις (3) βαθμοί για τη νίκη, ένας (1) βαθμός για την ισοπαλία και μηδέν (0) βαθμοί για την ήττα.



Η εν λόγω πρόβλεψη ισχύει και για τα Playoffs και Playouts.



Η κατάταξη των ομάδων στον βαθμολογικό πίνακα και η επικύρωσή του από το Δ.Σ. της “Super League Ελλάδα” θα γίνεται σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Κ.Α.Π.



Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες ομάδες ισοβαθμούν μετά την ολοκλήρωση της Κανονικής Περιόδου του Πρωταθλήματος, θα εφαρμόζονται κατά σειρά τα κριτήρια που ορίζει ο Κ.Α.Π.



Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες ομάδες ισοβαθμούν, μετά την ολοκλήρωση της Φάσης των Playoffs και Playouts (Β΄Φάση), θα εφαρμόζονται κατά σειρά τα ακόλουθα κριτήρια:



i. Σε περίπτωση που από τον πίνακα βαθμολογίας προκύπτει ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του Πρωταθλήματος (ήτοι θα έχει κατακτήσει σωρευτικά τους περισσότερους βαθμούς κατά την Κανονική Περίοδο και τα Playoffs / Playouts αθροιστικά).



ii. Αν, μετά τη σύνταξη και του παραπάνω βοηθητικού πίνακα, προκύπτει νέα ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν, συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του Πρωταθλήματος (ήτοι θα έχει την μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες κατά την Κανονική Περίοδο και τα Playoffs / Playouts αθροιστικά).



iii. Εάν και τότε προκύψει νέα ισοβάθμηση ομάδων, τότε, για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν, συντάσσεται νέος ειδικός βοηθητικός πίνακας με κριτήριο τη θέση που κατέλαβε η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στην Κανονική Περίοδο του Πρωταθλήματος.