Προκριματικά EURO 2021: Ελλάδα - Ιρλανδία 1-1. Τα κορίτσια του Πριόνα στάθηκαν όρθια

Η Εθνική ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών πήρε ισοπαλία από την Ιρλανδία 1-1 σε παιχνίδι για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 2021 που διεξήχθη το μεσημέρι της Τρίτης στη Νέα Σμύρνη.

Τα κορίτσια του Αντώνη Πριόνα έμειναν όρθια απέναντι στην αντίστοιχη ομάδα των Έιρε, κάνοντας το τελικό 1-1 στο 93' της αναμέτρησης και δεν άφησαν τις δεύτερες Ιρλανδές να αυξήσουν τη διαφορά με το αντιπρωπευτικό μας συγκρότημα από το +3.

Το Χ αυτό, ωστόσο, είναι ούτως ή άλλως ιστορικό αν αναλογιστούμε ότι το ΕΪΡΕ βρίσκεται 30 θέσεις ψηλότερα από την Ελλάδα στην παγκόσμια κατάταξη!

Η Ελλάδα φτάνει τους 4 βαθμούς στον 9ο όμιλο των προκριματικών και είναι στην 3η θέση. Μπροστά της βρίσκονται η υπερδύναμη Γερμανία με 12 βαθμούς (το απόλυτο σε 4 ματς) και δεύτερη το ΕΪΡΕ με 7. Πιο πίσω Μαυροβούνιο και Ουκρανία.

Οι φιλοξενούμενες άνοιξαν το σκορ με πανέμορφο τέρμα της Μπάρετ η οποία μέσα από την περιοχή κρέμασε την Παπακωνσταντίνου

Greece 0-1 Ireland - Amber Barrett gives Ireland a well deserved lead with a wonderfully delicate lob to give Anthi Papakonstantinou no chance in the Greek goal. Follow it here https://t.co/hFTXszcDFT #rtesoccer #GREIRL #20x20 pic.twitter.com/YBATeS8fmX — RTÉ Soccer (@RTEsoccer) November 12, 2019

Οι Ελληνίδες έπαιξαν με δύναμη, πάθος και σωστή τακτική απέναντι σε μία ισχυρή αντίπαλο με αρκετές επαγγελματίες παίκτριες.

Η Αναστασία Σπυριδωνίδου, που αγωνίζεται στην ισπανική Σαραγόσα, πέρασε στο 83΄ στη θέση της Μωραΐτου και μετά από δέκα λεπτά, στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων πέτυχε το καθοριστικό τέρμα, με όμορφο σουτ που άφησε ανήμπορη την γκολκίπερ Χούριχαν να αντιδράσει.





Έτσι, η Ελλάδα με τον βαθμό έφτασε τους τέσσερις συνολικά σε τρία ματς και βρίσκεται στην τρίτη θέση του 9ου ομίλου, με την Ιρλανδία να είναι 2η με επτά.

Αυτό ήταν το τρίτο ματς της Ελλάδας στην προκριματική φάση μετά την εντός έδρας ήττα από τη Γερμανία (0-5) και την εκτός έδρας νίκη κόντρα στο Μαυροβούνιο (0-4).



Σημειώνεται ότι η πρόκριση στο EURO 2021 εξασφαλίζεται είτε μέσω της πρώτης θέσης, είτε ως μία από τις τρεις καλύτερες δεύτερες των ομίλων.

Τα μέχρι τώρα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδας:



8/10/2019 Ελλάδα-Γερμανία 0-5



6/11/2019 Μαυροβούνιο-Ελλάδα 0-4



12/11/2019 Ελλάδα-Ιρλανδία 1-1



Της Ιρλανδίας:



3/9/2019 Ιρλανδία-Μαυροβούνιο 2-0



8/10/2019 Ιρλανδία-Ουκρανία 3-2



Τα επόμενα παιχνίδια της Εθνικής:



6/3/2020 Ιρλανδία-Ελλάδα



14/4/2020 Ουκρανία-Ελλάδα



3/6/2020 Ελλάδα-Μαυροβούνιο



9/6/2020 Ελλάδα-Ουκρανία



19/9/2020 Γερμανία-Ελλάδα

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΜΑΤΣ ΓΚΟΛ ΒΑΘΜΟΙ 1. Γερμανία 4 31-0 12 2. Ιρλανδία 3 6-3 7 3. Ελλάδα 3 5-6 4 4. Μαυροβούνιο 3 0-16 0 5. Ουκρανία 3 2-19 0

Το ματς:

Σε σχηματισμό 3-4-3 παρέταξε ο Αντώνης Πριόνας την ομάδα, με τις Γκάτσου-Σιδηρά-Χατζηγιαννίδου στο κέντρο της άμυνας, Κυδωνάκη και Κυνοσίδου στα πλάγια, Κακαμπούκη, Μάρκου στον άξονα, τις Μωραΐτου, Κοκοβιάδου εξτρέμ, με τη Χατζηνικολάου στην κορυφή της επίθεσης. Από την άλλη, η Ιρλανδία παρατάχθηκε με 4-3-3.

Η Ελλάδα μετά από ένα μουδιασμένο ξεκίνημα και ένα σχετικά γρήγορο εις βάρος της γκολ, αρχικά ισορρόπησε το ματς και ήταν καλύτερη στο β’ ημίχρονο έναντι του σημαντικού της αντιπάλου.



Ας πάρουμε τα πράγματα, όμως, από την αρχή… Η Ιρλανδία αιφνιδίασε την Εθνική και με ωραία λόμπα της Μπάρετ μέσα από την περιοχή προηγήθηκε με 0-1 στο 13’.



Στη συνέχεια η Ελλάδα ανασκουμπώθηκε και μετά τα μισά του α’ ημιχρόνου ανέβασε στροφές ισορροπώντας την αναμέτρηση, ενώ στο 44’ έχασε καλή ευκαιρία σε σουτ της Κοκοβιάδου για να φέρει το ματς στα ίσια.



Στο δεύτερο 45λεπτο, όπου το παιχνίδι ήταν γενικά καλύτερο η Εθνική από την αρχή πήρε τα ηνία… Πίεζε ψηλά και όσο περνούσε η ώρα γινόταν όλο και πιο απειλητική μπροστά από τα αντίπαλα καρέ. Ωστόσο, καθοριστικής σημασίας ήταν η μεγάλη απόκρουση της γκολκίπερ Παπακωνσταντίνου στο 50’ όταν κράτησε ανέπαφη την εστία της σε μοναδικό τετ α τετ της Μπάρετμ η οποία φλέρταρε με το δεύτερο προσωπικό της τέρμα.



Ακολούθως, το ματς έγειρε ολοκληρωτικά υπέρ της Ελλάδας χάρη στις καθοριστικές κινήσεις από τον πάγκο με τον Αντώνη Πριόνα να δίνει προπονητικό ρεσιτάλ. Να κάνει ακόμα πιο επιθετικό το σχήμα με δύο φορ και σε συνδυασμό με τις τρεις αλλαγές να δίνει νέα πνοή στις «γαλανόλευκες», οι οποίες στα τελευταία λεπτά έκλεισαν και έπαιξαν στο μισό γήπεδο της Ιρλανδές!



Οι διεθνείς με πίστη και μέγα πάθος δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια, δοκίμαζαν τα πόδια τους με σουτ ακόμα κι από μεγάλη απόσταση για να δικαιωθούν στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων με την Σπυριδωνίδου να σουτάρει από θέση μέσα δεξιά για να γράψει το τελικό 1-1.





Full-time: Greece 1-1 Ireland - Heartbreak for Ireland as an injury time equaliser from Anastasia Spyridonidou gives the hosts a 1-1 draw in Athens. #rtesoccer #GREIRL #20x20 pic.twitter.com/hUhmxd3PuN — RTÉ Soccer (@RTEsoccer) November 12, 2019

Καλύτερες από την Ελλάδα, που δεν υστέρησε καμία διεθνείς ήταν οι Σαρρή (άλλαξε το ματς η είσοδος της), Κοκοβιάδου (με αστείρευτες δυνάμεις μεσοεπιθετικά), Παπακωνσταντίνου (καθοριστικές επεμβάσεις) και Χατζηγιαννίδου («εγγύηση» στο κέντρο της άμυνας). Για τις Ιρλανδές κορυφαία ήταν η σκόρερ Μπάρετ μαζί με την Μαγκέιπ.



Με πολλά λάθη και ως επί το πλείστον εις βάρος της Εθνική η διαιτησία της Νορβηγίδας Χένρικ Νέρβικ, όπως και με κραυγαλέα εσφαλμένη υπόδειξη οφσάιντ σε τετ α τετ της Κοκοβιάδου οι συμπατριώτισσες της βοηθοί.

Ireland manager Vera Pauw admits that Ireland have to learn from Greece and become most 'streetwise' if they want to qualify for Euro 2021. #rtesoccer #GREIRL #20x20 pic.twitter.com/FWRSuLXg3b — RTÉ Soccer (@RTEsoccer) November 12, 2019





Κίτρινες: 32’ Κοκοβιάδου, 39’ Γκάτσου, 70’ Μάρκου - 15’ Ράσελ, 78’ Φιν.

Ελλάδα (Πριόνας): Παπακωνσταντίνου, Γκάτσου, Σίδηρα, Χατζηγιαννίδου, Κυδωνάκη (61' Σαρρή), Κακαμπούκη (70' Καλδαρίδου), Μάρκου, Κυνοσσίδου, Μωραΐτου (83' Σπυριδωνίδου, Χατζηνικολάου, Κοκοβιάδου



Ιρλανδία (Πόου): Χούριχαν, ΜακΚαμπ, Κουίν, Κάλντουελ, Ράσελ (46' Κίναν), Φιν, Φέιχι, Κίρναν, Γουίλαν, Μπάρετ (82' Ρος), Ο' Σάλιβαν