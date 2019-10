Πανό των οπαδών της Σέλτικ με τον κρεμασμένο Μουσολίνι

Η Σέλτικ υποδέχθηκε την Λάτσιο για το Europa League και οι οπαδοί της ανέβασαν πανό με τον Μουσολίνι... κρεμασμένο.



Οι οπαδοί της Λάτσιο ταξίδεψαν μέχρι την Σκωτία για το ματς με την Σέλτικ για το Europa League, όμως εκείνοι τους περίμεναν με ένα ξεχωριστό πανό. Οι Κέλτες σήκωσαν μία εικόνα του Μπενίτο Μουσολίνι κρεμασμένου μαζί με την ερωμένη του με τον μήνυμα «ο φόβος σας είναι εδώ».

Celtic banner tonight about Fascist Mussolini and his mistress. They were killed along with other fascists. They were left lying in a heap folk booted the heads off them. #YourFearIsHere pic.twitter.com/ftJbOXO8Hg