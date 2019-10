Η τρίπλα της Brianna Alger που θα ζήλευε και ο Ronaldo

Τα τελευταία 24ωρα η δημοτικότητα της Brianna Alger, αμυντικού της αμερικανικής γυναικείας ομάδας ποδοφαίρου Washington State, έχει εκτοξευθεί στα ύψη. Κι αυτό γιατί η απίστευτη ντρίμπλα της αριστερής μπακ της Washington State έστειλε την αντίπαλό της να ξαπλώσει στο έδαφος. Με μεγάλη επιδεξιότητα η Alger έκανε διαδοχικές προσποιήσεις και αλλαγές κατεύθυνσης και χωρίς ταυτόχρονα να ακουμπήσει την μπάλα. Τέτοια τρίπλα θα ζήλευε και ο Ronaldo...

Now you see Bri, now you don't#CougsVsEverybody | #GoCougs pic.twitter.com/9xGwzUQzk2