No Respect: Ναζιστικοί χαιρετισμοί στο Βουλγαρία - Αγγλία

Στην αναμέτρηση της Βουλγαρίας με την Αγγλία οι οπαδοί των γηπεδούχων μετά τις ρατσιστικές επιθέσεις στο πρώτο μέρος έκαναν και ναζιστικούς χαιρετισμούς.



Μετά τη διπλή διακοπή στο πρώτο μέρος για ρατσιστικές επιθέσεις στους Μινγκς, Ράσφορντ και Στέρλινγκ οι Βούλγαροι συνέχισαν στο ίδιο μοτίβο και στο δεύτερο μέρος.



Οι οπαδοί των γηπεδούχουν κρατούσαν μπλούζες που έγραφαν «No Respect» και έκαναν ναζιστικούς χαιρετισμούς!

Nazi salutes & ‘No Respect’ shirts.

We shouldn’t be anywhere near these disgusting racist Bulgarian scumbags. England should refuse to come out for the 2nd half. pic.twitter.com/rcClLHPPwG