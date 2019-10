Ερίκ Καντονά: «Οι πρόσφυγες χρειάζονται βοήθεια όχι κριτική»

Ο παλαίμαχος σούπερσταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της εθνικής Γαλλίας, Ερίκ Καντονά έχει μόνιμα πλέον τις ανθρωπιστικές του ανησυχίες και μίλησε για την άσχημη κατάσταση που βιώνουν οι πρόσφυγες στη Γαλλία

Ο «King Eric», τους έκανε όλους ν' απορούν με την ιδιαίτερη και γεμάτη φιλοσοφία, ομιλία του στην πρόσφατη βράβευσή του από την UEFA. Αναφέρθηκε στην επιστήμη, στο πάγωμα των κυττάρων, στους πολέμους, τα εγκλήματα και το μέλλον της ανθρωπότητας...



Σε ένα κομμάτι που ξεχώρισε από συνέντευξη που παραχώρησε καθ' οδόν για το Μονακό, όπου είχε δώσει το παρών στην κλήρωση των ομίλων του Champions League και παρέλαβε το President's Award, ο Καντονά αναφέρθηκε στους πρόσφυγες.



«Δεν θεωρώ τον εαυτό μου Γάλλο. Είμαι πολίτης του κόσμου. Στο δρόμο για το σπίτι μου, έβλεπα κατά μήκος της εθνικής οδού σκηνές με πρόσφυγες. Δεν ρίσκαραν τη ζωή τους για να έρθουν και να μένουν σε σκηνές δίπλα στο δρόμο. Ήρθαν να δουλέψουν και να προσπαθήσουν να ζήσουν ξανά, λίγο καλύτερα. Οπότε πρέπει να τους βοηθάμε κι όχι να τους κρίνουμε. Κανείς δεν ξέρει τι έχουν περάσει για να καταφέρουν να φτάσουν εδώ» είπε χαρακτηριστικά στο βίντεο που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα «Otro».

Eric Cantona's view on immigration "We have to offer a helping hand!"



Watch the full episode of On the Road with Eric Cantona now https://t.co/hMBeT2T5T2 pic.twitter.com/0Yq8E3EwG2