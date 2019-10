Πέθανε 31χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής

Σοκαρισμένος είναι ο ποδοσφαιρικός πλανήτης μετά την είδηση του θανάτου του διεθνή Νιγηριανού ποδοσφαιριστή, Ισαάκ Πρόμις.



Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Νιγηρίας ανακοίνωσε τα άσχημα νέα, για τον 31χρονο επιθετικό δίχως ωστόσο να έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου.



Ο Πρόμις είχε καταφέρει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 στο Πεκίνο να κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο με την εθνική του ομάδα, φτάνοντας μέχρι τον τελικό όπου εκεί γνώρισε την ήττα από την Αργεντινή.



Ο Νιγηριανός ποδοσφαιριστής είχε αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε ομάδες της Τουρκίας, φορώντας τις φανέλες των Τράμπζονσπορ, Μανίσασπορ και Αντάλιασπορ, ενώ τελευταία του ομάδα ήταν η Όστιν Μπολντ στις ΗΠΑ.

We are sad to hear of the sudden demise of former @NGSuperEagles forward, Isaac Promise. Promise was captain of the Beijing Olympics’ Eagles squad that won silver. Our thoughts and prayers are with his family at this time. May his soul Rest In Peace, Amen. pic.twitter.com/R7o5rLVdTr