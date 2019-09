Βραβεία The Best της FIFA: Κορυφαία ποδοσφαιρίστρια για το 2019 η Μέγκαν Ραπίνο

Κορυφαία παίκτρια για το 2019 αναδείχθηκε η Μέγκαν Ραπίνο.



Η Αμερικανίδα που κατέκτησε με τις ΗΠΑ το πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο, κατακτά για πρώτη φορά στην καριέρα της τη συγκεκριμένη διάκριση, αφήνοντας πίσω της τις ‘Αλεξ Μόργκαν και Λούσι Μπρονζ.



Καλύτερη τερματοφύλακας αναδείχθηκε η Ολλανδή Σάρι Φαν Φένενταλ.



>Ενώ κορυφαία προπονήτρια η Αγγλίδα Τζιλ Έλις, η οποία οδήγησε τις ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Κύπελλο.



Η καλύτερη ενδεκάδα: Φεένενταλ, Ρενάρ, Μπρονζέ, Ο’Χάρα, Φίσερ, Χένρι, Λαβέλ, Ερτς, Ραπίνο, Μόργκαν, Μάρτα.



Ένα ξεχωριστό μήνυμα πέρασε η κορυφαία παίκτρια στον κόσμο στα βραβεία The Best της FIFA, Μέγκαν Ραπίνο.



Η Μέγκαν Ραπίνο πήρε το Μουντιάλ με τις ΗΠΑ, ενώ σε κανένα σημείο δεν έχει διστάσει να εκφράσει τις πολιτικές της απόψεις.



Η σταρ της αμερικανικής ομάδας στο ποδόσφαιρο αναδείχθηκε κορυφαία παίκτρια στον κόσμο στα βραβεία The Best της FIFA και τόνισε πως το ποδόσφαιρο μπορεί να αλλάξει τον κόσμο



Αναλυτικά, ο λόγος της μόλις παρέλαβε το βραβείο:



«Δε σου λένε πόσο βαρύ είναι, αν και ο Μέσι μου είπε, αφού το πήρε πολλές φορές.Να ευχαριστήσω τους φίλους μου και την οικογένειά μου, όπως και την κοπέλα μου. Όλοι οι προπονητές μου, ειδικά φέτος στο τεχνικό επιτελείο της Τζιλ Έλις, που μας έδωσαν πολλή δύναμη. Για όσους βλέπετε τώρα γυνακείο ποδόσφαιρο, αργήσατε να έρθετε στο πάρτι, αλλά είναι όλα υπέροχα.



Με ενέπνευσαν οι ιστορίες των Ραχίμ Στέρλινγκ και Κουλιμπαλί που αφορούσαν το ρατσισμό που έχουν βιώσει σε όλη τους τη ζωή, όπως και η γυναίκα στο Ιράν. Όσοι παλεύουν κάθε μέρα για το άθλημα που αγαπούν και όσοι παλεύουν την ομοφοβία. Αφήστε χώρο σε άλλους ανθρώπους. Δώστε τους ώθηση. Μοιραστείτε την επιτυχία σας. Έχουμε την ευκαιρία μέσα από αυτό το ωραίο παιχνίδι να αλλάξουμε τον κόσμο προς το καλύτερο», ήταν τα λόγια της.







Τα συγκεκριμένα βραβεία απονέμονται από το 2016 και τα έχουν κατακτήσει:



Καλύτερη παίκτρια:



2016: Κάρλι Λόιντ (ΗΠΑ)



2017: Λίκε Μάρτενς (Ολλανδία)



2018: Μάρτα (Βραζιλία)



2019: Μέγκαν Ραπίνο (ΗΠΑ)



Καλύτερη προπονήτρια:



2016: Σίλβια Νέιντ (Γερμανία)



2017: Σαρλινα Βίγκμαν (Ολλανδία)



2018: Ρεϊνάλ Πέδρος (Γαλλία)



2019: Τζιλ Έλις (Αγγλία)



Το βραβείο της καλύτερης τερματοφύλακα, που κατέκτησε η Σάρι Φαν Φένενταλ, απονέμεται φέτος για πρώτη φορά.