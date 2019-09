Fosmula 1: Θρίαμβος για Φέτελ και Ferrari

Η Σινγκαπούρη ταιριάζει στη Ferrari και τον Σεμπάστιαν Φέτελ. Ο Γερμανός πιλότος πήρε την 5η του νίκη στο συγκεκριμένο Grand Prix και την πρώτη του μετά από ένα χρόνο και.. κάτι ημέρες, με την σκουντερία να πανηγυρίζει την τρίτη της σερί νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.

Ο Φέτελ ξεπέρασε έτσι τον Χάμιλτον σε νίκες στη Σινγκαπούρη, που έχει τέσσερις, ενώ πανηγύρισε νίκη μετά τις 26 Αυγούστου του 2018 και το Σπα! Αυτή η νίκη είναι η 53η στην καριέρα του Γερμανού πιλότου!

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο έταιρος πιλότος της Ferrari, Σαρλ Λεκλέρκ, με τον Μονεγάσκο πιλότο να μην καταφέρνει να πανηγυρίσει την τρίτη σερί του νίκη παρότι ξεκίνησε από την pole position.

Ο Μαξ Φερστάπεν ανέβηκε στο βάθρο, αφήνοντας εκτός τριάδας τον παγκόσμιο πρωταθλητή, Λιούις Χάμιλτον, αλλά και τον έτερο πιλότο της Mercedes, Βάλτερι Μπότας (4ος και 5ος αντίστοιχα).

