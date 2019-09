Κριστιάνο: Λύγισε on camera μιλώντας για τον πατέρα του

Σε μία εικόνα που δεν μας έχει συνηθίσει, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος σε συνέντευξή του μίλησε για τον πατέρα του, που έφυγε από τη ζωή πριν αρκετά χρόνια λόγω καταχρήσεων, ξεσπάει σε λυγμούς μπροστά στην κάμερα, μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του!

«Με λυπεί που δεν βλέπει ότι είμαι ο πρώτος. Κατακτώ τρόπαια και δεν είναι εκεί. Δεν είδε ποτέ πόσο σπουδαίος έγινα.

Με βλέπει η οικογένειά μου, η μητέρα μου, τα αδέρφια μου, ο μεγάλος μου γιος καταλαβαίνει.

Aλλά ο πατέρας μου δεν πρόλαβε τίποτα...», αναφέρει μεταξύ άλλων ο άσος της Γιουβέντους.

‘He doesn’t see me receive awards.’



In an emotional interview, @Cristiano breaks down in tears over the loss of his late father and the fact that he never got to witness his son's success.



Watch the full interview on @ITV on Tuesday at 9pm.@piersmorgan | #GMB pic.twitter.com/LybbJn31VR