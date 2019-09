Δάκρισε μπροστά στην κάμερα μιλώντας για τον πατέρα του ο Ρονάλντο. Πολλοί έπαιξαν με την αξιοπρέπειά μου

Για πρώτη φορά ο Κριστιάνο Ρονάλντο αφέθηκε και ξέσπασε σε κλάματα την ώρα που έδινε συνέντευξη, μιλώντας για τον πατέρα του.



Ο σούπερ σταρ της Γιουβέντους εξέφρασε το παράπονό του ότι ο πατέρας του, που «έφυγε» από την ζωή μετά από χρόνια καταχρήσεων, δεν πρόλαβε να τον δει να πετυχαίνει τόσα σπουδαία πράγματα με τις ομάδες που έχει αγωνιστεί.



«Με λυπεί που δεν βλέπει ότι είμαι ο πρώτος... Κατακτώ τρόπαια και δεν είναι εκεί. Δεν είδε ποτέ πόσο σπουδαίος έγινα. Με βλέπει η οικογένειά μου, η μητέρα μου, τα αδέρφια μου, ο μεγάλος μου γιος καταλαβαίνει... Αλλά ο πατέρας μου δεν πρόλαβε τίποτα...», ήταν τα λόγια του Κριστιάνο στον Πιρς Μόργκαν.



Ο σταρ της Γιουβέντους μίλησε και για την υπόθεση του βιασμού και όλα όσα εκτυλίχθηκαν στο ζήτημα που απασχόλησε έντονα τη ζωή του. Όπως είπε ο Πορτογάλος σταρ αισθάνθηκε να παίζουν με την αξιοπρέπεια και την ακεραιότητά του και δήλωσε ότι δεν ήθελε τα παιδιά του ν' ακούσουν τίποτα για το θέμα.



«Παίζουν με την αξιοπρέπειά σου... Είναι δύσκολο. Έχει σύντροφο, οικογένεια, παιδιά. Όταν παίζουν με την ειλικρίνειά σου είναι δύσκολο. Κακό. Θυμάμαι μια μέρα ήμουν στο σαλόνι με τη σύντροφό μου και βλέπαμε τηλεόραση και έλεγαν στις ειδήσεις “ο Κριστιάνο έκανε αυτό κι αυτό...”. Άκουσα τα παιδιά να κατεβαίνουν τα σκαλιά και άλλαξα κανάλι γιατί αισθάνθηκα ντροπή. Άλλαξα κανάλι για να μην το δει ο μεγάλος μου γιος και ακούσει ότι λένε άσχημα πράγματα για τον πατέρα του. Αισθάνθηκα πολύ άσχημα για να είμαι ειλικρινής».

