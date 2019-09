LIVE, Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Τσεχία - Ελλάδα 33 -32

Τέλος της δεύτερης περιόδου (ημίχρονο): Τσεχία - Ελλάδα 33-32



Χάσαμε τη διαφορά σχετικά εύκολα με τα τρίποντα των Τσέχων. Δεν γίνεται να έχουμε φάει μόνο 33 πόντους και να είμαστε πίσω σε ένα ματς που ελέγχουμε για 16 λεπτά. Πρέπει να τρέξουμε περισσότερο, πριν προλάβουν να στηθούν και μας αναγκάσουν να πάμε πάλι στο 5 εναντίον 5. Πρέπει να ανοίξουμε το παιχνίδι και να ανεβάσουμε το ρυθμό του παιχνιδιού με περισσότερες κατοχές.



Η Τσεχία ξεκίνησε το παιχνίδι με 1/6 σουτ, όταν η Ελλάδα βρέθηκε στο +8 (2-10) στα μισά της πρώτης περιόδου. Έκτοτε έχει 11/21 εντός παιδιάς, με τα τρίποντα να δίνουν τη λύση. Από τα 0/3 στα 5/7 για τους παίκτες του Ρόνεν Γκίνζμπουργκ, που μπορεί να μην έχουν βρει ελεύθερα σουτ, πλην όμως είναι εύστοχοι όποτε έχει χρειαστεί...



ΤΣΕΧΙΑ: Άουντα 6 (3 ριμπάουντ), Μπάλβιν 2 (5 ριμπάουντ), Μπόχατσικ 10 (2/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα), Χρούμπαν 6 (2), Κριτζ 2, Πέτερκα 3 (1), Πούμπρλα 2, Σατοράνσκι 2 (1/5 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 λάθη, 1 κλέψιμο), Σίρινα, Βιόραλ.

ΕΛΛΑΔΑ: Γιάννης 9 (3/6 δίποντα, 3/6 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη, 3 κλεψίματα σε 15'58''), Θανάσης, Μπουρούσης (2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Καλάθης 11 (1/2 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Παπαγιάννης, Παπανικολάου 3 (1/3 τρίποντα), Παπαπέτρου, Πρίντεζης 2, Σλούκας 5 (1/2 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 3/4 βολές).

