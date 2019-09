Τελικό σκορ: Τσεχία - Ελλάδα 77-84. Το ταξίδι σταματά εδώ

Ο αποκλεισμός συνεπάγεται ότι η Ελλάδα δεν παίρνει απευθείας το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Θα είναι στο προ-ολυμπιακό τουρνουά όμως.



Αποκλεισμός για την Ελλάδα από τη συνέχεια της διοργάνωσης, που ολοκληρώνει σήμερα -άδοξα- την παρουσία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Εκτός προημιτελικών η ομάδα του Θανάση Σκουρτόπουλου.

Η Ελλάδα κερδίζει το παιχνίδι (84-77), αλλά η Τσεχία είναι αυτή που παίρνει το εισιτήριο για τους "8" του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εφόσον οι ΗΠΑ κερδίσουν τη Βραζιλία σε δύο μέρες.



Τελικό σκορ: Τσεχία - Ελλάδα 77-84

Βάζει και τη δεύτερη (77-84)



Βάζει την πρώτη βολή (76-84)



Πάλι στην γραμμή ο Μπόχατσικ στα 4.6'' για το τέλος

Ο Μπόχατσικ βάζει μία βολή, χάνει τη δεύτερη κι ο Καλάθης σκοράρει για τρεις από τα δέκα μέτρα στα 5.1'' για το φινάλε. Στο +9 (75-84) η Ελλάδα.



Σε ένα "do or die" παιχνίδι, η Τσεχία έχει 18/18 βολές, κι ο Μπόχατσικ πηγαίνει πάλι στην γραμμή

Νέο φάουλ στον Μπόχατσικ στα 10.6'' για την ολοκλήρωση του αγώνα



Ο Καλάθης σκοράρει με λέι απ στα 14.7'' (74-81)



39'40'' - Ο Μπόχατσικ έχει 2/2 βολές (74-79)

Φάουλ στον Μπόχατσικ στα 20.3'' για το φινάλε

39'29'' - Ο Σλούκας σκοράρει για δύο (72-79)



Θυμίζουμε ότι ο Γιάννης έχει αποβληθεί με πέντε φάουλ (ένα αμυντικό το έδωσαν επιθετικό οι διαιτητές) με 5'32'' για το τέλος της αναμέτρησης



Μόνο με θαύμα θα καταφέρει η Ελλάδα να πάρει το εισιτήριο για τους "8" αφού καλείται να πετύχει επτά αναπάντητους πόντους στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα

39' - Ο Σατοράνσκι σκοτώνει την Ελλάδα με σουτ από τα πέντε μέτρα στα 32'' για το φινάλε της αναμέτρησης. Στο +5 (72-77) το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

γρήγορο καλάθι από τον Σλούκα στα 49'' για το τέλος (70-77)



Ο Πέτερκα κάνει airball, αλλά ο Σατοράνσκι μαζεύει τη μπάλα και σκοράρει (70-75)

Η κατοχή στην Τσεχία εν τέλει



Στο 1'02'' για το τέλος όλα αυτά...



Οι διαιτητές κοιτάζουν το instant replay για να αποφανθούν αν η μπάλα βγήκε από τον Σατοράνσκι ή τον Καλάθη



Παραλίγο λάθος από τον Σατοράνσκι, με την μπάλα να βγαίνει εκτός παρκέ. Στα 5'' για την τσεχική κατοχή και την επαναφορά κάτω από το ελληνικό καλάθι.



Η Ελλάδα έχει 1'21'' για να φτάσει στο +12 που δίνει πρόκριση στους "8" του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ειδάλλως, η Τσεχία θα πανηγυρίσει τη μεγαλύτερη επιτυχία της ιστορίας της!





Ο Καλάθης έχει 22 πόντους (με 5/7 δίποντα, 4/8 τρίποντα), 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ, μαζί με 1 λάθος και 3 κλεψίματα. Είναι συγκλονιστικός απόψε, έχει παίξει ήδη 35'40'' στο παιχνίδι, όντας παράλληλα επιφορτισμένος με το μαρκάρισμα του Σατοράνσκι.



Σειρά του Ρόνεν Γκίνζμπουργκ να καλέσει τάιμ άουτ

38'38'' - Ο Καλάθης σκοράρει για τρεις, στο +7 (68-75) πλέον η Ελλάδα



38' - Καλάθι από τον Πρίντεζη (68-72)



Επιστροφή στην δράση με Καλάθη - Σλούκα - Παπανικολάου - Παπαπέτρου - Πρίντεζη στην πεντάδα



Τάιμ άουτ από τον Θανάση Σκουρτόπουλο

Στα 2'20'' ο Καλάθης αστοχεί σε σουτ τριών πόντων, ενώ στην άλλη πλευρά του γηπέδου ο Μπόχατσικ σκοράρει από τα 6μ75 στον αιφνιδιασμό. Στους δύο πόντους (68-70) πλέον το ελληνικό προβάδισμα.

37' - Μεγάλο καλάθι από τον Σατοράνσκι (65-70)



37' - Χαμένο λέι απ από τον Σλούκα, με τον Μπάλβιν να αλλοιώνει την προσπάθειά του



37' - Κλέψιμο του Καλάθη πάνω στον Μπάλβιν!

Λίγο πριν από το τέλος, να θυμίσουμε τα στατιστικά της Ελλάδας: 21/37 δίποντα, 6/21 τρίποντα, 10/18 βολές, 28 ριμπάουντ (22+6), 20 ασίστ, 9 λάθη, 11 κλεψίματα και 1 τάπα.



Η Ελλάδα είναι στο +7 απέναντι στην Τσεχία, αλλά δεν της φτάνει. Θέλει νίκη με +12 για να προκριθεί στις οκτώ καλύτερες ομάδες του Παγκοσμίου Κυπέλλου!



Σε κρίσιμο σημείο, οι διεθνείς έχουν 0/2 τρίποντα (Θανάσης και Παπαπέτρου). Τάιμ άουτ από τον Θανάση Σκουρτόπουλο στα 3'41'' για το τέλος του αγώνα.



35' - Πολύ δύσκολο καλάθι από τον Πέτερκα, παρά την εξαιρετική άμυνα του Θανάση (63-70)



Στα 4'47'' για το φινάλε, ο Παπαπέτρου έχει 1/2 βολές (61-70)



Αυτή την ώρα, η Τσεχία έχει 16/16 βολές και η Ελλάδα έχει 9/16 βολές

35' - Καλάθι δύο πόντων από τον Σλούκα, κι αμέσως μετά ο Παπαπέτρου κερδίζει το φάουλ. Είναι σειρά της Τσεχίας να φτάσει τα πέντε ομαδικά. Με 4'47'' για το τέλος, η γραμμή της φιλανθρωπίας θα κρίνει πολλά.

13:10

35' - Η Τσεχία έχει 16/16 βολές στο παιχνίδι, με τη διαφορά στους έξι πλέον (61-67)

35' - Νέες βολές για την Τσεχία, σε διεκδίκηση ριμπάουντ από τον Θανάση (αυτό ήταν). Βολές για τον Άουντα.

35' - Ο Μπάλβιν πηγαίνει στην γραμμή αφού παίρνει κι άλλο φάουλ, είναι ψύχραιμος και μειώνει στους οκτώ (59-67)

Σε οριακό σημείο το παιχνίδι, πρέπει να τελειώσουμε και να διεκδικήσουμε την πρόκριση δίχως τον Γιάννη



Έξαλλος ο ελληνικός πάγκος, νευρικός ο Γιάννης περπατάει πίσω από τον πάγκο γιατί δεν πιστεύει αυτό που έγινε.



Στα 5'32'' για το τέλος του αγώνα, ο Γιάννης ΑΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ με πέμπτο προσωπικό φάουλ, τον χρεώνουν ξανά με επιθετικό. Οι διαιτητές τον στέλνουν στον πάγκο!

36' - Ο Παπαπέτρου σκοράρει μετά από δικό του επιθετικό ριμπάουντ, χάνει όμως τη συμπληρωματική βολή μετά το φάουλ που πήρε (57-67)

34' - Μία βολή και ένα τρίποντο από την Τσεχία (με τον Μπόχατσικ), που ρίχνει τη διαφορά στους οκτώ (57-65)

Τεχνική ποινή στον ελληνικό πάγκο, για διαμαρτυρία προς τους διαιτητές



Στα 6'34'' για το τέλος, ο Γιάννης επιστρέφει στο παρκέ -μαζί με τον Παπαπέτρου. Η πεντάδα αποτελείται από τους: Καλάθη - Σλούκα - Παπαπέτρου - Θανάση - Γιάννη.

34' - Ο Καλάθης τρέχει στον αιφνιδιασμό, δεν πτοείται από την άμυνα δύο παικτών και σκοράρει (53-65)

32' - Ο Άουντα κερδίζει φάουλ, είναι ψύχραιμος και πετυχαίνει δύο βολές. Στο -10 (53-63)

32' - Ασίστ του Καλάθη στον Παπανικολάου, που πιάνει στον ύπνο την τσεχική άμυνα (51-63)

32' - Ο Μπόχατσικ, με τη βοήθεια της τύχης, σκοράρει για δύο (51-61)

32' - Ο Σλούκας έχει 2/2 βολές για το +12 (49-61)



32' - Κι άλλο κλέψιμο, από τον Σλούκα αυτή τη φορά. Κερδίζει το φάουλ σε προσπάθεια για λέι απ, με τον διεθνή γκαρντ να πηγαίνει στην γραμμή...



Η Ελλάδα θέλει νίκη με +12 για να εξασφαλίσει την πρόκριση στην οκτάδα (εφόσον βέβαια οι ΗΠΑ κερδίσουν μετά τη Βραζιλία). Είμαστε στο σημείο που θέλουμε αυτή την στιγμή...

Τάιμ άουτ από τον Ρόνεν Γκίνζμπουργκ στα 8'27'' για το τέλος του αγώνα



Φάουλ του Μπουρούση λίγο πριν από το τέλος της τσεχικής επίθεσης, η ελληνική άμυνα σπάει κόκαλα!

31' - Καλάθι του Μπουρούση στον αιφνιδιασμό (49-59)



Το τελευταίο δεκάλεπτο ξεκινάει με Καλάθη - Σλούκα - Παπανικολάου - Θανάση - Μπουρούση

Η ώρα της Ελλάδας πλέον, συνεχόμενες βουτιές με αυτοθυσία από τους διεθνείς. Ο Παπανικολάου πέφτει στο παρκέ, για να διεκδικήσει μια ακόμη κατοχή. Η Ελλάδα έχει την μπάλα πλέον μετά το τζάμπολ που έδειξαν οι διαιτητές.

Τρομερή άμυνα με το κοντό σχήμα στο τέλος και τα εύκολα καλάθια στο ανοιχτό γήπεδο με τον Καλάθη να πασάρει εκπληκτικά. Ελπίζω να κοπούν τα πόδια των Τσέχων τώρα και να βάλουμε δύο σουτ στην αρχή για να μηδενίσουμε τις ελπίδες τους!



Η Ελλάδα γύρισε από το -1 του ημιχρόνου για να φτάσει στο +8. Θυμίζουμε ότι ψάχνει νίκη με +12 για να προκριθεί στους "8"



Τέλος της τρίτης περιόδου: Τσεχία - Ελλάδα 49-57

ΤΣΕΧΙΑ: 11/29 δίποντα, 6/14 τρίποντα, 9/9 βολές, 30 ριμπάουντ (22+8), 9 ασίστ, 16 λάθη, 3 κλεψίματα, 1 τάπα.

ΕΛΛΑΔΑ: 16/30 δίποντα, 6/16 τρίποντα, 7/13 βολές, 21 ριμπάουντ (17+4), 18 ασίστ, 8 λάθη, 10 κλεψίματα, 1 τάπα.



Άλεϊ ουπ από τον Καλάθη στον Θανάση!



Νέα κατοχή για την Ελλάδα στα 20'' για το τέλος της περιόδου

Βουτιά στο παρκέ αμέσως μετά από τον Θανάση, με τον Γιάννη να τρελαίνεται στον πάγκο μετά τη διακοπή



29' - Κλέβει ο Λαρεντζάκης, με τον Θανάση να σκοράρει στο ανοιχτό γήπεδο (49-55)



Με τρία γκαρντ πλέον (Σλούκας - Λαρεντζάκης - Καλάθης) η Ελλάδα, μαζί με Παπανικολάου και Θανάση



Δεν έχουμε να δώσουμε φάουλ στο τέλος της τρίτης περιόδου

29' - Σειρά του Γιάννη να σκοράρει, με σουτ από μέση απόσταση. Στο +4 (49-53) η Ελλάδα με 52.4'' για το δεκάλεπτο, με τον Λαρεντζάκη να περνάει στη θέση του. Δεν ρισκάρει το πέμπτο φάουλ ο Θανάσης Σκουρτόπουλος.

29' - Απαντάει άμεσα, για τρεις, ο Χρούμπαν (49-51)

28' - Ο Θανάσης κάνει ΤΡΟΜΕΡΑ πράγματα, τώρα σκοράρει για τρεις. Στο +5 (46-51) η Ελλάδα!



Η Ελλάδα σουτάρει με 7/13 από την γραμμή των βολών!



28' - Ο Σλούκας χάνει τη βολή της τεχνικής ποινής



Ο Καλάθης έχει 17 πόντους (με 7/11 σουτ), 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ στο παιχνίδι. Είναι συγκλονιστικός σήμερα, με σπουδαίες άμυνες, δημιουργία και εκτέλεση.



Τεχνική ποινή στον πάγκο της Τσεχίας για τις διαμαρτυρίες προς τους διαιτητές. Μία βολή και κατοχή για την ελληνική ομάδα με 2'00'' στο ρολόι



28' - Ο Θανάσης πετυχαίνει δύο σερί καλάθια, για να ξαναδώσει το προβάδισμα στην Ελλάδα (46-48)

Στα 3'14'' για το τρίτο δεκάλεπτο, η Τσεχία παίρνει πάλι το προβάδισμα με 2/2 βολές του Σατοράνσκι (46-44), με τον ηγέτη της ομάδας του Ρόνεν Γκίνζμπουργκ να έχει πλέον 6 πόντους (με 2/9 σουτ και 2/2 βολές), 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

26' - Δύσκολο καλάθι από τον Μπόχατσικ, από το low post (44-44)



26' - Δύο σερί χαμένες ελληνικές επιθέσεις, αλλά ισάριθμα επιθετικά ριμπάουντ. Ο Καλάθης σκοράρει με ανάποδο λέι απ, εν τέλει για το +2 (42-44) της Ελλάδας

Η ελληνική πεντάδα αποτελείται από τους Σλούκα - Καλάθη - Παπανικολάου - Θανάση - Γιάννη



Χαμηλώνει το σχήμα ο Θανάσης Σκουρτόπουλος, με τον Θανάση αντί του Πρίντεζη

25' - Ο Καλάθης αστοχεί για τρεις από την κορυφή



25' - Ο Γιάννης έχει πάλι 1/2 βολές (42-42)



Τάιμ άουτ από τον Ρόνεν Γκίνζμπουργκ, πριν ο Γιάννης πάει στην γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. Στα 5'23'' για το δεκάλεπτο.

Η Ελλάδα θα παίξει ό,τι έχει και δεν έχει για την πρόκριση (θυμίζουμε ψάχνουμε νίκη με +12), με τον Γιάννη να είναι φορτωμένος με τέσσερα φάουλ από τα μισά της τρίτης περιόδου



24' - Γρήγορη επίθεση, με τον Πρίντεζη να τελειώνει τη φάση μετά την ασίστ του Γιάννη (42-41)



Ο Γιάννης γυρίζει στον πάγκο και ζητάει να μην γίνει αλλαγή. Θέλει να μείνει μέσα ο Greek Freak, στο πιο κρίσιμο παιχνίδι της διοργάνωσης για την Ελλάδα.



Ο Γιάννης επιστρέφει στο παρκέ, κι οι διαιτητές τον χρεώνουν αμέσως με τέταρτο φάουλ στα 6'30'' για το τέλος της περιόδου



23' - Στο -3 (42-39) παραμένει η Ελλάδα, αφού ο Καλάθης απαντάει με λέι απ στις 2/2 βολές του Χρούμπαν

23' - Ο Μπάλβιν σκοράρει με χουκ από το middle post, στο +3 (40-37) η Τσεχία

22' - Πάλι από την κορυφή ο Σλούκας, αφού η τσεχική άμυνα έκλεισε όλη πάνω στον Πρίντεζη. Σε απόσταση βολής πλέον (38-37)



22' - Ο Σλούκας εκτελεί στα πρώτα 8'' της επίθεσης, αλλά σημαδεύει το σίδερο



22' - Ο Πρίντεζης δημιουργεί για τον Καλάθη, που κόβει μακριά από την μπάλα και σκοράρει με λέι απ (36-34)



21' - Ο Άουντα πηγαίνει μέχρι μέσα, χτυπάει στα πόδια τον Πρίντεζη και να σκοράρει με έμμεσο τρίποντο (36-32)



21' - Ο Πρίντεζης αστοχεί από το low post



Πάλι σε άμυνα ζώνης η Τσεχία (2-3) σε match up



21' - Ο Σατοράνσκι αστοχεί για τρεις, αλλά κι ο Καλάθης χάνει το λέι απ στον αιφνιδιασμό υπό την πίεση του Χρούμπαν



Η Ελλάδα θα ξεκινήσει το τρίτο δεκάλεπτο με τους Καλάθη, Σλούκα, Παπανικολάου, Πρίντεζη και Μπουρούση

Τέλος της δεύτερης περιόδου (ημίχρονο): Τσεχία - Ελλάδα 33-32

Χάσαμε τη διαφορά σχετικά εύκολα με τα τρίποντα των Τσέχων. Δεν γίνεται να έχουμε φάει μόνο 33 πόντους και να είμαστε πίσω σε ένα ματς που ελέγχουμε για 16 λεπτά. Πρέπει να τρέξουμε περισσότερο, πριν προλάβουν να στηθούν και μας αναγκάσουν να πάμε πάλι στο 5 εναντίον 5. Πρέπει να ανοίξουμε το παιχνίδι και να ανεβάσουμε το ρυθμό του παιχνιδιού με περισσότερες κατοχές.



Η Τσεχία ξεκίνησε το παιχνίδι με 1/6 σουτ, όταν η Ελλάδα βρέθηκε στο +8 (2-10) στα μισά της πρώτης περιόδου. Έκτοτε έχει 11/21 εντός παιδιάς, με τα τρίποντα να δίνουν τη λύση. Από τα 0/3 στα 5/7 για τους παίκτες του Ρόνεν Γκίνζμπουργκ, που μπορεί να μην έχουν βρει ελεύθερα σουτ, πλην όμως είναι εύστοχοι όποτε έχει χρειαστεί...

ΤΣΕΧΙΑ: Άουντα 6 (3 ριμπάουντ), Μπάλβιν 2 (5 ριμπάουντ), Μπόχατσικ 10 (2/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα), Χρούμπαν 6 (2), Κριτζ 2, Πέτερκα 3 (1), Πούμπρλα 2, Σατοράνσκι 2 (1/5 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 λάθη, 1 κλέψιμο), Σίρινα, Βιόραλ.

ΕΛΛΑΔΑ: Γιάννης 9 (3/6 δίποντα, 3/6 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη, 3 κλεψίματα σε 15'58''), Θανάσης, Μπουρούσης (2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Καλάθης 11 (1/2 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Παπαγιάννης, Παπανικολάου 3 (1/3 τρίποντα), Παπαπέτρου, Πρίντεζης 2, Σλούκας 5 (1/2 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 3/4 βολές).

Ο Άουντα είναι ψύχραιμος από την γραμμή, έχει 2/2 βολές και δίνει το προβάδισμα στην Τσεχία στο φινάλε του πρώτου μέρους



Βολές για τον Άουντα στα 0.7'' για το τέλος, μετά το φάουλ του Μπουρούση

19' - Ο Σλούκας βάζει μία βολή (31-32)



Οι διαιτητές θεωρούν ότι το φάουλ έγινε στην προσπάθεια για δίποντο, με τον Σλούκα να πηγαίνει στην γραμμή για δύο βολές

Ο Σλούκας κερδίζει το τέταρτο ομαδικό φάουλ της Τσεχίας στα 10.7'' για την ανάπαυλα. Όλος ο χρόνος που απομένει, ανήκει στην Ελλάδα.



19' - Ο Χρούμπαν σκοράρει για τρεις, με τη διαφορά να εξανεμίζεται πλέον. Στο "Χ" (31-31) το παιχνίδι



Επιθετικό φάουλ από τον Γιάννη, είναι το τρίτο προσωπικό του με 1'10'' για το τέλος του πρώτου μέρους. Τον αποσύρει ο Θανάσης Σκουρτόπουλος, με τον Μπουρούση να περνάει στο παρκέ.

Εκεί που δεν έχουν τι να κάνουν την μπάλα, οι Τσέχοι βρίσκουν ελεύθερο τρίποντο και κλείνουν τη διαφορά συνέχεια. Αυτό είναι που μας λείπει...

Τάιμ άουτ από τον Θανάση Σκουρτόπουλο



Με 1'14'' για το ημίχρονο, ο Λαρεντζάκης κάνει το λάθος και ο Μπόχατσικ σκοράρει στο ανοιχτό γήπεδο. Στο -3 (28-31) πλέον η Τσεχία



18' - Καλάθι από τον Άουντα, ο οποίος νίκησε τον Παπανικολάου στο low post



18' - Ο Παπανικολάου είναι άστοχος για τρεις (έχει 1/3 απόψε)

17' - Καλάθι τριών πόντων από τον Χρούμπαν (24-29)



17' - Τάπα του Μπάλβιν στον Σλούκα στο τρίποντο

17' - Ο Παπανικολάου οδηγεί σε νέο λάθος την Τσεχία



17' - Ο Γιάννης κλέβει την μπάλα από τον Άουντα, τρέχει το γήπεδο και καρφώνει (21-29)



16' - Ο Γιάννης έχει 1/2 βολές ξανά, για το +6 (21-27). Ο Greek Freak σουτάρει με 50% σήμερα από την γραμμή (3/6)



Στα 4'13'' για την ανάπαυλα, ο Καλάθης πηγαίνει για πρώτη φορά στον πάγκο. Ο Λαρεντζάκης στη θέση του...

16' - Στο -5 (21-26) η Τσεχία με το αριστερό χουκ του Άουντα

16' - Ο Χρούμπαν κερδίζει το φάουλ και σκοράρει με δύο βολές (19-26)



Χαμηλό σχήμα, για να τρέξουμε τη ζώνη της Τσεχίας και να πάμε σε αλλαγές στην άμυνα. Θα βρούμε πολλά ελεύθερα σουτ και πάλ. Αν πάρει μπροστά ένας από τους περιφερειακούς μας μαζί με τον Καλάθη, τότε οι πιθανότητες πρόκρισης είναι μεγάλες...



Τα ποσοστά της Τσεχίας είναι πολύ άσχημα, κάτι που οφείλεται βέβαια στην ελληνική άμυνα: 4/13 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 14 ριμπάουντ (10+4), 4 ασίστ, 9 λάθη και 2 κλεψίματα μέχρι στιγμής.



Τάιμ άουτ από τον Ρόνεν Γκίνζπουργκ στα 5'16'' για το ημίχρονο

15' - Τρίποντο του Παπανικολάου σε δευτερεύοντα αιφνιδιασμό, στο +9 (17-26) η Ελλάδα!

Πάλι σε ζώνη (2-3) η Τσεχία, από την στιγμή που ο Γιάννης είναι στην πεντάδα

Συνεχόμενες σπουδαίες ελληνικές άμυνες, τώρα ο Σλούκας βγήκε μπροστά από τον Πέτερκα και οδήγησε σε λάθος την Τσεχία



14' - Ο Γιάννης κλέβει την μπάλα και δίνει την ασίστ στον Καλάθη, που σκοράρει με λέι απ (17-23)



Οι διαιτητές χρεώνουν με επιθετικό φάουλ τον Γιάννη, πάνω στον Σατοράνσκι. Είναι το δεύτερο προσωπικό του με 6'26'' για το τέλος του δεκαλέπτου

Η Τσεχία παίζει εξαιρετική άμυνα, με την μπάλα να μένει στα χέρια του Πρίντεζη στα 24''



Εν τη απουσία του Γιάννη, η άμυνα της Τσεχίας είναι σε man to man



13' - Απαντάει άμεσα ο Πέτερκα, από την κορυφή (17-21)



12' - Ο Καλάθης σκοράρει πάλι για τρεις (έχει 3/4 απόψε), για το +7 (14-21)



12' - Ο Σατοράνσκι σκοράρει για πρώτη φορά στο παιχνίδι, με δίποντο (14-18)



Ο Σλούκας επιστρέφει στην πεντάδα αντί του Λαρεντζάκη με 8'35'' για το δεκάλεπτο



12' - Λάθος από τον Λαρεντζάκη σε προσπάθεια να συνεργαστεί με τον Παπαγιάννη



11' - Άστοχος ο Λαρεντζάκης για τρεις



Το δεύτερο δεκάλεπτο θα ξεκινήσει με την Ελλάδα να έχει στο παρκέ τους Καλάθη, Παπανικολάου, Λαρεντζάκη, Πρίντεζη και Παπαγιάννη Σωστή η ομάδα στην αρχή, έχουν βάλει κάποια μεγάλα σουτ οι Τσέχοι. Δυστυχώς φαίνονται πιο άνετοι πλέον.. Καλή άμυνα στο πρώτο δεκάλεπτο, όπως συνήθως. Όπως είπαμε στην αρχή, το παιχνίδι θα κριθεί στην ευστοχία μας από το τρίποντο. Οι Τσέχοι έχουν πρόβλημα με τα φάουλ, πρέπει να συνεχίσουμε να φορτώνουμε παίκτες με φάουλ, για να είμαστε πιο άνετοι στο τέλος.



ΤΣΕΧΙΑ: 3/10 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 11 ριμπάουντ (7+4), 3 ασίστ, 5 λάθη, 2 κλεψίματα.

ΕΛΛΑΔΑ: 4/9 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4/6 βολές, 6 ριμπάουντ (όλα αμυντικά), 6 ασίστ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα, 1 τάπα.

Τέλος της πρώτης περιόδου: Τσεχία - Ελλάδα 12-18

Ο Σατοράνσκι αστοχεί υπό την πίεση του Γιάννη

9' - Airball από τον Μποχάτσικ, με τον Λαρεντζάκη να σκοράρει στον αιφνιδιασμό. Τρομερή πάσα ολόκληρου γηπέδου από τον Καλάθη (12-18)

9' - Ο Γιάννης έχει πάλι 1/2 βολές (12-16)



Στα 51.4'' για το δεκάλεπτο, ο Ρόνεν Γκίνζμπουργκ αποσύρει τον Σατοράνσκι, για να του δώσει ανάσες. Η ελληνική άμυνα έκανε σπουδαία δουλειά πάνω του μέχρι τώρα.



9' - Νέο κερδισμένο φάουλ από τον Γιάννη, το δεύτερο προσωπικό του Άουντα. Στην γραμμή ξανά ο Greek Freak.



9' - Ο Μπόχατσικ σκοράρει για τρεις, παρά την πίεση του Λαρεντζάκη. Στο -3 (12-15) πλέον η Τσεχία



8' - Ο Παπαπέτρου αστοχεί σε λέι απ, με σπάσιμο μέσης

Η Ελλάδα έχει 3/7 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 λάθη και 2 κλεψίματα ως τώρα.



Στο 1'51'' για το δεκάλεπτο, ο Θανάσης Σκουρτόπουλος καλεί τάιμ άουτ. Είχε προηγηθεί επιθετικό φάουλ του Άουντα στον Λαρεντζάκη.



8' - Ο Μπάλβιν κερδίζει το επιθετικό ριμπάουντ και σκοράρει με λέι απ (9-15)

7' - Ο Γιάννης παίρνει ένα ακόμη φάουλ, πέμπτο ομαδικό για την Τσεχία. Ο Greek Freak έχει 1/2 από την γραμμή (7-15)



Στα 2'43'' για το δεκάλεπτο, ο Λαρεντζάκης στη θέση του Σλούκα. Φρεσκάρει την πεντάδα ο Θανάσης Σκουρτόπουλος, δίχως όμως να παρεκκλίνει από τη λογική των δύο κοντών.



Για πρώτη φορά στο παιχνίδι, η Τσεχία πάει σε άμυνα ζώνης (2-3)



7' - Ο Μπόχατσικ χτυπάει το close out του Σλούκα και σκοράρει με τη βοήθεια του ταμπλό (7-14)

6' - Πολύ δύσκολο καλάθι από τον Γιάννη (5-14)

Ο Γιάννης κερδίζει το τέταρτο ομαδικό της Τσεχίας με 3'23'' για το τέλος του δεκαλέπτου



6' - Ο Σλούκας κερδίζει το φάουλ, πηγαίνει στην γραμμή και με 2/2 βολές γράφει το +7 (5-12)

Νευρικοί οι Τσέχοι στην αρχή, όπως είπαμε πριν από το παιχνίδι. Κι εμείς με... κανονική πεντάδα στο παιχνίδι. Πάμε καλά...

6' - Ο Καλάθης κάνει το μακρινό λέι απ, αλλά η μπάλα αναπηδά στη στεφάνη και βγαίνει εκτός



5' - Ο Μπόχατσικ σκοράρει για τρεις από την κορυφή (5-10), αυτό είναι το πρώτο τσεχικό καλάθι σε πέντε εναντίον πέντε



Χωρίς αλλαγή (λογικό) στο σχήμα της η Ελλάδα, συνεχίζει με τους πέντε πρώτους ο Θανάσης Σκουρτόπουλος



Η Τσεχία έχει ξεκινήσει το παιχνίδι με 1/3 δίποντα, 0/3 τρίποντα και 3 λάθη (απόρροια της σπουδαίας ελληνικής άμυνας), ενώ οι παίκτες του Θανάση Σκουρτόπουλου μετρούν 2/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4 ασίστ (ο Γιάννης έχει τις μισές) και 2 κλεψίματα!



Στο +8 (2-10) η Ελλάδα με 5'16'' για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, με τον Ρόνεν Γκίνζμπουργκ να καλεί άμεσα τάιμ άουτ



Όλη η ελληνική άμυνα είναι επικεντρωμένη στα πικ εν ρολ του Σατοράνσκι, προκειμένου να μην βρει τρόπους να εκτελέσει και να δημιουργήσει το αστέρι της Τσεχίας. Ξεκινήσαμε με hedge out και συνεχίζουμε με τον προσωπικό του αντίπαλο να σπάει δυναμικά το σκριν και τον ψηλό μας να μένει ελαφρώς πίσω, δίνοντας το σουτ μέσης απόστασης.



3' - Ο Καλάθης σκοράρει ξανά για τρεις, έχει 2/2 τρίποντα και η Ελλάδα είναι στο +6 (2-8)

Μετά το 2/2 στο πρώτο λεπτό του αγώνα, η Ελλάδα έχει 0/2 σουτ και 2 λάθη. Πολύ σκληρό παιχνίδι, ήδη από την αρχή του...

3' - Ο πρώτος αιφνιδιασμός της Τσεχίας είναι επιτυχημένος, με τον Κριτζ να τελειώνει τη φάση (2-5)

2' - Ο Γιάννης αστοχεί σε λέι απ υπό την πίεση τριών παικτών



Η Τσεχία έχει ξεκινήσει με 0/3 σουτ και ένα λάθος μέχρι στιγμής, οι παίκτες του Ρόνεν Γκίνζμπουργκ είναι νευρικοί στην εκκίνηση



Πολύ πιεστική άμυνα πάνω στον Σατοράνσκι, με τον ψηλό να πηγαίνει για παγίδα προκειμένου να φύγει η μπάλα από τα χέρια του

1' - Ο Σλούκας βγαίνει από τα σκριν και εκτελεί για δύο (0-5)





Οι διαιτητές κοιτάζουν στο instant replay για να αποφασίσουν πόσα δευτερόλεπτα θα δώσουν στην Ελλάδα για να επιτεθεί



Στην πρώτη ελληνική κατοχή, ο Γιάννης πήρε την μπάλα για να παίξει "ένας με έναν" από τις 45ο, με τον παίκτη της δυνατής πλευράς (Σατοράνσκι) να παρατάει επί της ουσίας τον προσωπικό του αντίπαλο για να δώσει βοήθεια.



Λάθος από την γραμματεία, την ώρα που ο Καλάθης έκανε διείσδυση για να σκοράρει με λέι απ. Ακούστηκε η κόρνα της λήξης, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί το καλάθι που πέτυχε ο διεθνής γκαρντ.



3' - Ο Καλάθης ξεκινάει με εύστοχο σουτ τριών πόντων, αφού ο Σατοράνσκι έμεινε τρία μέτρα πίσω (0-3)



Η πρώτη κατοχή είναι για την Ελλάδα



Στους πάγκους για τις τελευταίες οδηγίες οι παίκτες, πριν από την έναρξη του αγώνα



Οι πέντε πρώτοι της Τσεχίας είναι οι Σατοράνσκι - Μπόχατσικ - Χρούμπαν - Κριτζ - Μπάλβιν



Η αρχική πεντάδα της Ελλάδας αποτελείται από τους Καλάθη - Σλούκα - Παπαπέτρου - Γιάννη - Μπουρούση! Για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Θανάσης Σκουρτόπουλος ξεκινάει με δύο κοντούς, έτσι κι αλλιώς το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κάνει all in για την πρόκριση.



Ολοκληρώθηκε η ανάκρουση των εθνικών ύμνων, με τους διαιτητές να σφυρίζουν για το τρίλεπτο πριν από το τζάμπολ



Πάρα πολύ έτοιμοι για το αγώνα πρόκρισης στην οκτάδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου!



Παρεμπιπτόντως, η Ελλάδα ψάχνει την πρώτη νίκη απέναντι στην Τσεχία σε αγώνα που κρίνει κάτι. Μέχρι στιγμής, σε δέκα αγώνες μετράμε μόλις τρεις επιτυχίες, την ώρα που δύο φορές στο παρελθόν η σημερινή αντίπαλος έχει πικράνει ανεπανόρθωτα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Η πρώτη στο EuroBasket του 1991 με θύτη τον Γιαν Σβόμποντα και η δεύτερη οκτώ χρόνια μετά (πάλι για το EuroBasket) με τον Λούμπος Μπάρτον να "σκοτώνει" τις ελπίδες πρόκρισης στη β' φάση της διοργάνωσης.



Σε περίπου δέκα λεπτά θα ξεκινήσει η αναμέτρηση, με τους παίκτες των δύο ομάδων να συνεχίζουν την προθέρμανσή τους





Ακολουθεί η Τσεχία, με πρώτο και καλύτερο τον Τόμας Σατοράνσκι! Με έντεκα θα παίξει σήμερα ο Ρόνεν Γκίνζμπουργκ, αφού ο Μπλέικ Σιλμπ δεν κατάφερε να κερδίσει τον χρόνο, μετά τον τραυματισμό που υπέστη απέναντι στην Βραζιλία (στον αστράγαλο). Με πολιτικά στο γήπεδο ο φόργουορντ της τσεχικής ομάδας.



Οι διεθνείς μας βγήκαν από τα αποδυτήρια, συγκεντρώνονται στο κέντρο για το "ζντο" πριν από την έναρξη της προθέρμανσης



Σε μισή ώρα θα ξεκινήσει η αναμέτρηση στο Shenzhen Bay Center, το οποίο γεμίζει σιγά σιγά



Να πούμε ότι παρά τις ενοχλήσεις που έχει στα πλευρά (στο δεξιό μέρος), ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά απέναντι στην ομάδα του Ρόνεν Γκίνζμπουργκ.



Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος έδειξαν στη διάρκεια των δηλώσεών τους την Κυριακή ότι πιστεύουν στην πρόκριση, ό,τι κι αν χρειαστεί να κάνουν. Οι αναγνώστες του Sport24.gr πάντως δείχνουν λιγότερο αισιόδοξοι, αφού το 63.7% ψήφισε πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να καλύψει το +12 που απαιτείται



Θυμίζουμε ότι η ελληνική ομάδα θέλει νίκη με +12 (ή μεγαλύτερη διαφορά) προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για την οκτάδα. Πάντα, με δεδομένο πως στο παιχνίδι που ακολουθεί οι ΗΠΑ θα κάνουν το καθήκον τους απέναντι στη Βραζιλία.



Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δίνει τον σημαντικότερο αγώνα του (ελπίζουμε μέχρι τον επόμενο) στην Κίνα, κυνηγώντας όχι απλά την ίκη, αλλά και την κατάλληλη διαφορά προκειμένου να αφήσει εκτός συνέχειας την Τσεχία και να πάρει αυτό την πρόκριση για τους "8"

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, μετά την ήττα από τη Βραζιλία στην Α’ φάση έψαχνε έναν συνδυασμό αποτελεσμάτων ώστε να ελπίζει σε πρόκριση. Η Τσεχία έκανε τη… μισή δουλειά (93-71 τη «σελεσάο») και πλέον η «επίσημη αγαπημένη» κυνηγάει ένα μόνο σενάριο:



Νίκη με διαφορά 12 πόντων και πάνω και παράλληλα οι ΗΠΑ να επικρατήσουν της Βραζιλίας (15:30). Με οποιοδήποτε άλλο σενάριο, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ολοκληρώνει από τον 11ο όμιλο τις υποχρεώσεις του στη διοργάνωση και «αποχαιρετά» τα παρκέ της Κίνας.



Η ομάδα του Θανάση Σκουρτόπουλο θα πρέπει να δείξει το «κανονικό» της πρόσωπο απέναντι σε ένα καλοδουλεμένο σύνολο, που όμως, εκτός του Τόμας Σατοράνσκι δεν έχει τον παίκτη-φόβητρο.



Έτοιμη για όλα η Εθνική μας.



To πρόγραμμα στο κλείσιμο της αυλαίας της 2ης αγωνιστικής στη Β' φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Κίνας:



ΦΑΣΗ 16



11ος ΟΜΙΛΟΣ



11:30 Τσεχία-Ελλάδα

15:30 ΗΠΑ-Βραζιλία



12ος ΟΜΙΛΟΣ



11:00 Δομινικανή Δημοκρατία-Λιθουανία

15:00 Γαλλία-Αυστραλία



ΘΕΣΕΙΣ 17-32



15ος ΟΜΙΛΟΣ



10:30 Ιαπωνία-Μαυροβούνιο

14:30 Τουρκία-Νέα Ζηλανδία



16ος ΟΜΙΛΟΣ



11:00 Ιορδανία-Σενεγάλη

15:00 Γερμανία-Καναδάς

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Μουντομπάσκετ



Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου



10.30: Ιαπωνία - Μαυροβούνιο, ert.gr

11.00: Ιορδανία - Σενεγάλη, ert.gr

11.00: Δομινικανή Δημοκρατία - Λιθουανία, ΕΡΤ 2

11.30: Τσεχία - Ελλάδα, ΕΡΤ SPORTS

14.30: Τουρκία - Νέα Ζηλανδία, ert.gr

15.00: Γαλλία - Αυστραλία, ΕΡΤ 2

15.00: Γερμανία - Καναδάς, ΕΡΤ 3

15.30: ΗΠΑ - Βραζιλία, ΕΡΤ SPORTS



Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου



14.00: Προημιτελικός, ΕΡΤ SPORTS

16.00: Προημιτελικός, ΕΡΤ SPORTS



Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου



14.00: Προημιτελικός, ΕΡΤ SPORTS

16.00: Προημιτελικός, ΕΡΤ SPORTS



Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου



14.00: Αγώνας κατάταξης 5-8, ΕΡΤ SPORTS

16.00: Αγώνας κατάταξης 5-8, ΕΡΤ SPORTS



Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου



11.00: Ημιτελικός, ΕΡΤ SPORTS

15.00: Ημιτελικός, ΕΡΤ SPORTS



Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου



11.00: Αγώνας κατάταξης 7-8, ΕΡΤ SPORTS

15.00: Αγώνας κατάταξης 5-6, ΕΡΤ SPORTS



Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου



11.00: Μικρός τελικός, ΕΡΤ SPORTS

15.00: Τελικός, ΕΡΤ SPORTS