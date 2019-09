Μουντομπάσκετ 2019, Τελικό σκορ: ΗΠΑ - Ελλάδα 69-53. Ζωντανή για πρόκριση η Εθνική

29' - Δύο σερί καλάθια από τον Γουάιτ, με τη διαφορά στο +17 (54-37) πλέον



Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του τρίτου δεκαλέπτου



Εν τω μεταξύ, ο Γιάννης έχει 15 πόντους και 13 ριμπάουντ στο παιχνίδι



28' - Κλέψιμο από τον Γιάννη, που καρφώνει με δύναμη στον αιφνιδιασμό (50-37)



Πολύ άστοχοι οι διεθνείς μας, είναι φοβισμένοι στην επίθεση, διστάζουν σε διαδοχικές κατοχές. Ο Παπανικολάου δεν σούταρε μετά την περιστροφή της μπάλας, αποφάσισε να εκτελέσει αργότερα (από τη γωνία) και η μπάλα βρήκε το... δοκάρι!



26' - Ο Γουάιτ μένει ελεύθερος στην περιφέρεια, για να σκοράρει δίχως πρόβλημα (50-35)

26' - Ο Γιάννης έχει 0/2 βολές



Στις τελευταίες κατοχές, η Ελλάδα επιχειρεί να ανοίξει τον ρυθμό. Έχει κέρδος από αυτό, αφού ο Γιάννης κερδίζει συνεχόμενα φάουλ. Στα 4'03'' θα πάει στην γραμμή για δύο βολές.



25' - Ο Μπουρούσης σκοράρει για τρεις στο ανοιχτό γήπεδο (47-35)



Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος κάνει αλλαγές: Καλάθης - Παπαπέτρου - Παπανικολάου - Γιάννης - Μπουρο΄θσης



25'- Βάζει τις δύο βολές ο γκαρντ των ΗΠΑ, για να οδηγήσει τη διαφορά στο +15 (47-32)



Αφού είδαν το instant replay, οι διαιτητές χρεώνουν τον Γιάννη με αντιαθλητικό φάουλ στον Γουόκερ σε προσπάθεια να κόψει τον αμερικάνικο αιφνιδιασμό στα 5'27'' για το τέλος της περιόδου

24' - Ο Γιάννης τραβάει προς τα έξω τον Μπαρνς, παίζει στο ένας με έναν και σκοράρει -με τη βοήθεια του ταμπλό (45-32)

24' - Κάρφωμα του Μπαρνς (45-30)

Πολύ γρήγορα, οι ΗΠΑ καταφέρνουν να ανακτήσουν το διψήφιο προβάδισμα. Ο Γουόκερ σκοράρει για τρεις σε δευτερεύοντα αιφνιδιασμό για το +13 (43-30) με 7'15'' να απομένουν στο δεκάλεπτο

21' - Στο -8 (38-30) επιστρέφει η Ελλάδα μετά από μία βολή του Πρίντεζη και ένα λέι απ του Γιάννη

21' - Καλάθι δύο πόντων από τον Σλούκα, από τα έξι μέτρα (38-27)



Με άμυνα ζώνης (2-3) ξεκινάει η Ελλάδα, τοποθετώντας τον Γιάννη στην καρδιά της ρακέτας



Το τρίτο δεκάλεπτο ξεκινάει με Σλούκα, Παπανικολάου, Παπαπέτρου, Πρίντεζη και Γιάννη στην πεντάδα

16:32το δεύτερο δεκάλεπτο, που χάσαμε την επαφή με το σκορ, η Ελλάδα είχε: 1/8 δίποντα, 2/13 τρίποντα, 1 ασίστ και 1 λάθος!



Τέλος της δεύτερης περιόδου (ημίχρονο): ΗΠΑ - Ελλάδα 38-25

Η Ελλάδα έβγαλε όλες τις παθογένειες της στο 2o δεκάλεπτο.



Ανισορροπία στις επιστροφές, κακό διάβασμα στην επίθεση, παίκτες χωρίς να απόφαση σε καταστάσεις πιέσεις.



Μόνο με κοντά σχήματα μπορεί να γυρίσει αυτό το ματς και με μεγάλα σουτ από την περιφέρεια



Οι ΗΠΑ τρέχουν με κάθε τρόπο το γήπεδο, όποτε βρίσκει την παραμικρή αφορμή για αιφνιδιασμό. Έχουμε χάσει τον έλεγχο στα ριμπάουντ. Σε κάθε περίπτωση, κλείνουν δύο και τρεις παίκτες στον Γιάννη, δεν μπαίνουν τα ελεύθερα σουτ που βρίσκουμε. Το βάθος του πάγκου των ΗΠΑ είναι μεγάλο και γι αυτό αναλώνονται τόσο πολύ στην άμυνα πάνω στον Γιάννη. Αμυντικά, πρέπει οπωσδήποτε να βελτιωθούμε και να βρούμε περισσότερες επιθετικές λύσεις. Έχουμε ακόμη ένα ημίχρονο...

ΗΠΑ: 9/18 δίποντα, 3/12 τρίποντα, 11/13 βολές, 25 ριμπάουντ (18+7), 9 ασίστ, 4 λάθη, 3 κλεψίματα, 3 τάπες.

ΕΛΛΑΔΑ: 6/22 δίποντα, 4/17 τρίποντα, 1/2 βολές, 22 ριμπάουντ (12+10), 5 ασίστ, 4 λάθη, 1 κλέψιμο, 1 τάπα.

16:21

ΗΠΑ: Μπαρνς 2, Μπράουν 8 (7 ριμπάουντ), Χάρις 3 (1), Μίντλετον 2 (0/4 σουτ, 2/2 βολές), Μίτσελ 5 (1/5 τρίποντα), Πλάμλι, Σμαρτ 3, Τέρνερ 8 (4 ριμπάουντ), Γουόκερ 5 (1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ), Γουάιτ 2.

ΕΛΛΑΔΑ: Γιάννης 9 (3/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 1 λάθος, 1 κλέψιμο), Θανάσης, Μπουρούσης, Καλάθης 1, Λαρεντζάκης, Παπαγιάννης, Παπανικολάου, Παπαπέτρου 7 (1/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Πρίντεζης 2 (1/5 σουτ), Σλούκας 6 (2).

Η Εθνική Ελλάδας φέρει τον τίτλο της τελευταίας ομάδας που υποχρέωσε την Team USA σε… υπόκλιση σε επίσημο ματς (σ.σ. Ελλάδα-ΗΠΑ 101-95, ημιτελικός Παγκόσμιο Κύπελλο 2006, Σαϊτάμα).



Οι δύο ομάδες θα τεθούν για πέμπτη φορά αντιμέτωπες, με τις ΗΠΑ, βέβαια, να έχουν το πάνω χέρι, καθώς μετρούν τρεις νίκες (103-95: Παγκόσμιο 1990, 97-58: Παγκόσμιο 1994, 84-61: Παγκόσμιο 1998).



Με… αιχμή του δόρατος τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, το παιχνίδι του οποίου ταιριάζει «γάντι» σε αυτό των ΗΠΑ, η Εθνική Ελλάδα ψάχνει μία εκκωφαντική νίκη, μετά τη μέτρια και γεμάτη αμφισβήτηση πορεία του στην Α’ φάση.



Ο MVP του περσινού πρωταθλήματος του ΝΒΑ γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τους Αμερικανούς, ειδικά τους συμπαίκτες του στους Μιλγουόκι Μπακς, Μπρουκ Λόπες και Κρις Μίντλετον και ψάχνει να καρφιτσώσει ακόμη ένα… παράσημο στη φανέλα του, οδηγώντας την Ελλάδα στην υπέρβαση.



Αυτή η συνάντηση, όμως, είναι διαφορετική για την ομάδα του Γκρεγκ Πόποβιτς, η οποία θέλει να κλείσει στόματα σε αυτούς που τη θεωρούν «τρωτή» (σ.σ. συμμετέχει στο Μουντομπάσκετ της Κίνας χωρίς τα μεγάλα της «αστέρια», αφού της… γύρισαν τη πλάτη), ενώ παράλληλα αναζητά μία… ετεροχρονισμένη εξιλέωση, για την ήττα-αποκλεισμό από τη «γαλανόλευκη» στα ημιτελικά του Παγκοσμίου του 2006.

Δεν προλαβαίνει να εκτελέσει ο Παπαπέτρου

Οι ΗΠΑ δίνουν το τελευταίο ομαδικό στα 0.4'' για την ανάπαυλα



Τάιμ άουτ από τον Θανάση Σκουρτόπουλο στα 2.1'' για την ανάπαυλα, με τις ΗΠΑ να έχουν ένα ακόμη φάουλ να δώσουν

19' - Ο Τέρνερ έχει 2/2 βολές για το +13 (38-25)



Βολές για τον Τέρνερ στα 7.2'' για τοτ έλος. Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ έχουν τρία φάουλ να δώσουν ακόμη, για την τελευταία άμυνα που θα παίξουν.



19' - Κι άλλο άστοχο τρίποντο, από τον Παπαπέτρου αυτή τη φορά



19' - Ο Τέρνερ φέρνει τις ΗΠΑ για πρώτη φορά μπροστά με διψήφια διαφορά (36-25)

Τα ποσοστά στα τρίποντα πέφτουν διαρκώς: 4/15 τρίποντα αυτή την ώρα



Στα 1'39'' για την ανάπαυλα, ο Θανάσης Σκουρτόπουλος επαναφέρει στο παρκέ τον Παπανικολάου. Στον πάγκο ο Καλάθης. Επιστροφή στο σχήμα με τον έναν γκαρντ και τα τρία φόργουορντ, δίπλα στον Μπουρούση.

17' - Ο Χάρις σκοράρει για τρεις σε δευτερεύοντα αιφνιδιασμό (34-25)

Ο Γιάννης έχει εγκλωβιστεί από την άμυνα του Μπράουν και του Σμαρτ (εναλλάξ), ζητάει όμως διαρκώς την μπάλα, προσπαθεί να διαβάσει τι του δίνει η αμερικανική άμυνα



17' - Ο Γιάννης σκοράρει μετά από πολλή ώρα (31-25)

16' - Ο Τέρνερ δεν προβληματίζεται από την επαφή με τον Μπουρούση και σκοράρει για δύο (31-23)



16' - Καλάθι (τριών πόντων) μετά από τέσσερα λεπτά ανομβρίας για την Ελλάδα, με τον Σλούκα να σημαδεύει σωστά από την κορυφή (29-23)



Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος φρεσκάρει την πεντάδα του: Καλάθης - Σλούκας - Παπαπέτρου - Γιάννης - Μπουρούσης



15' - Ο Θανάσης σημαδεύει το σίδερο στο τέλος των 24'' της ελληνικής ομάδας

Με 5'46'' για το τέλος της περιόδου, είναι σειρά του Γκρεγκ Πόποβιτς να καλέσει τάιμ άουτ

14' - Ο Μίντλετον κερδίζει το φάουλ από τον Σλούκα, πηγαίνει στην γραμμή και μεγαλώνει το αμερικανικό προβάδισμα (29-20)

Μία ακόμη χαμένη επίθεση για την Ελλάδα, αφού η μπάλα γλίστρησε από τα χέρια του Καλάθη. Τρία λεπτά χωρίς πόντο πλέον...

14' - Τρομερή κυκλοφορία της μπάλας, ιδανικές αποστάσεις από τους παίκτες του Γκρεγκ Πόποβιτς. Ο Γουάιτ σκοράρει με λέι απ (27-20)

Μέχρι στιγμής, η Ελλάδα έχει +6 εντός παιδιάς σουτ, πλην όμως είναι πολύ πιο άστοχη και δεν καταφέρνει να το εκμεταλλευτεί. Οι ΗΠΑ έχουν 6/15 δίποντα και 2/5 τρίποντα, ενώ η Ελλάδα σουτάρει με 5/14 δίποντα και 3/12 τρίποντα.



Τάιμ άουτ από τον Θανάση Σκουρτόπουλο



Στα 7'04'' για το τέλος της περιόδου, η Ελλάδα φτάνει τα τέσσερα ομαδικά φάουλ. Κανένα για τις ΗΠΑ μέχρι στιγμής.



13' - Ο Σμαρτ έχει 3/3 βολές, για να "χτίσει" το +5 (25-20) των ΗΠΑ



Ο Σλούκας θα σημαδέψει το σίδερο, με τα ποσοστά της ελληνικής ομάδας να πέφτουν κι άλλο: 3/11 τρίποντα στα 7'31'' για το δεκάλεπτο.



Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος απαντάει, αποσύροντας τον Παπαγιάννη. Στο "5" πλέον ο Γιάννης, στο "4" Ο Πρίντεζης και στο "3" ο Θανάσης. Δεν αλλάζει το δίδυμο της περιφέρειας.

Οι ΗΠΑ παίζουν χωρίς κλασικό σέντερ εδώ και αρκετή ώρα, νωρίτερα είχαν τον Μπράουν στο "5", τώρα πάνε με τον Μπαρνς. Ο Γκρεγκ Πόποβιτς πάει σε σχήμα με δύο γκαρντ και τρεις φόργουορντ, για να τραβάει μακριά τον Παπαγιάννη.



Στα 8'37'' για το τέλος της δεύτερης περιόδου, ο Γιάννης επιστρέφει στην πεντάδα. Στο "3" αυτή τη φορά. Στον πάγκο για να πάρει ανάσες ο Παπαπέτρου.



11' - Μετά τη μία βολή του Μπράουν, ο Σλούκας σκοράρει για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Για τρεις και την ισοπαλία (20-20)



Χρήστος Σαλούστρος: Πολύ καλό το πρώτο δεκάλεπτο. Πρέπει να έχουμε ενέργεια μέχρι το τέλος. Όποιος έρχεται από τον πάγκο βοηθάει, το πάθος είναι τεράστιο.



Εκκίνηση στη δεύτερη περίοδο με Σλούκα - Λαρεντζάκη - Παπαπέτρου - Πρίντεζη - Παπαγιάννη



Ο Γιάννης έχει 7 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 λάθος και 1 κλέψιμο σε 8'06'' συμμετοχής. Ο Παπαπέτρου έχει επίσης 7 πόντους και 2 ριμπάουντ, όντας ο μοναδικός που έπαιξε όλο το πρώτο δεκάλεπτο.



ΗΠΑ: 5/12 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 3/4 βολές, 13 ριμπάουντ (9+4), 4 ασίστ, 3 λάθη και 2 τάπες.

ΕΛΛΑΔΑ: 5/14 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 1/2 βολές, 10 ριμπάουντ (5+5), 4 ασίστ, 1 λάθος, 1 κλέψιμο, 1 τάπα.



Τέλος της πρώτης περιόδου: ΗΠΑ - Ελλάδα 19-17



Κάρφωμα από τον Παπαπέτρου στο φινάλε της πρώτης περιόδου, με τον Λαρεντζάκη να δίνει την ασίστ ολόκληρου γηπέδου για να προλάβει η Ελλάδα να σκοράρει!



9' - Πολύ όμορφη συνεργασία του Λαρεντζάκη με τον Πρίντεζη, με τον δεύτερο να κόβει στο καλάθι και να σκοράρει με τη βοήθεια του ταμπλό (19-15)



9' - Με 2/2 βολές του Μπαρνς, οι ΗΠΑ πάνε για πρώτη φορά στο +6 (19-13)



9' - Ο Παπαγιάννης αστοχεί σε χουκ από τα τέσσερα μέτρα



8' - Καλάθι τριών πόντων από τον Γουόκερ (17-13)



Σλούκας - Λαρεντζάκης - Παπαπέτρου - Πρίντεζης - Παπαγιάννης η πεντάδα, μετά τις αλλαγές του Θανάση Σκουρτόπουλου. Ανοίγει το ροτέισον από νωρίς ο ομοσπονδιακός τεχνικός, δεδομένης της υψηλής έντασης του αγώνα.



8' - Ο Καλάθης έχει 1/2 βολές (14-13)



Βολές για τον Καλάθη στο 1'54'' για το τέλος της περιόδου, σε αιφνιδιασμό. Εν τω μεταξύ, ο Πρίντεζης περνάει στο παρκέ αντί του Γιάννη.



Καλάθης - Σλούκας - Παπαπέτρου - Γιάννης - Παπαγιάννης στην ελληνική πεντάδα



7' - Με 1/2 βολές του Μπράουν, η διαφορά πάει στο +2 για τις ΗΠΑ (14-12)





Ο Παπανικολάου κάνει σπουδαία δουλειά στα ριμπάουντ, για δεύτερη φορά ανανεώνει τον χρόνο με ένα χτύπημα στην μπάλα προς την πλευρά του Καλάθη. Τον τραβάει στον πάγκο ο Θανάσης Σκουρτόπουλος για να πάρει ανάσες. Στο παρκέ ο Σλούκας, πάμε σε σχήμα με δύο γκαρντ πλέον.



6' - Δεύτερο σερί καλάθι από τον Μπράουν, με λέι απ αυτή τη φορά (13-12)



Στα 4'18'' για το δεκάλεπτο, η Ελλάδα έχει 3/8 δίποντα, 2/5 τρίπονα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 λάθος, 1 κλέψιμο και 1 τάπα.



5' - Μειώνει με τζαμπ σουτ ο Μπράουν (11-12)



5' - Στο +3 (9-12) η Ελλάδα με τον Παπαπέτρου να βρίσκει τον στόχο από τα 6μ75, μετά από επιθετικό ριμπάουντ του Παπανικολάου



Χρήστος Σαλούστρος: Θέαμα από τον Γιάννη και έλεγχος του ρυθμού. Τα πάμε περίφημα ως τώρα, πρέπει να συνεχίσουμε έτσι...



Πάλι σε ζώνη η Ελλάδα μετά από επαναφορά των ΗΠΑ (baseline out αυτή τη φορά). Σε σετ καταστάσεις, ο Θανάσης Σκουρτόπουλος προτιμάει για αρχή το man to man.



4' - Ο Γιάννης κλειδώνει τον Μίτσελ, γυρίζει και καρφώνει με δύναμη. Στο "Χ" (9-9) το παιχνίδι με τον Greek Freak να έχει 7 πόντους με 3/4 σουτ και ριμπάουντ.



4' - Ο Γιάννης σημαδεύει το σίδερο από τα τέσσερα μέτρα



Όλες οι επιθέσεις των ΗΠΑ είναι με πικ εν ρολ πάνω στον Μπουρούση, δείχνουν να έχουν διαβάσει το πρόβλημα της Ελλάδας στο "5" στη συγκεκριμένη κατάσταση



Στα 6'57'' για το δεκάλεπτο, ο Μπαρνς αφήνει τη θέση του στον Μπράουν. Πιο σκληρός αμυντικός ο νεοεισελθών για τις ΗΠΑ.



3' - Ο Τέρνερ προλαβαίνει τον Γιάννη στη βοήθεια και σκοράρει με λέι απ, πρώτο προβάδισμα για τις ΗΠΑ (9-7)



Μετά από sideline out των ΗΠΑ, η Ελλάδα έπαιξε άμυνα ζώνης (2-3) με τον Γιάννη στο φτερό



2' - Ο Μίτσελ σκοράρει ξανά, για τρεις αυτή τη φορά (7-7)



2' - Ο Παπαπέτρου χτυπάει στα πόδια τον Χάρις, για να πετύχει το λέι απ (4-7)

Οι πρώτες τρεις ελληνικές κατοχές εκδηλώθηκαν από τον Γιάννη με απολογισμό δύο καλάθια και ένα κερδισμένο φάουλ



2' - Δεύτερο σερί αμερικανικό καλάθι από την ίδια συνθήκη: ο ψηλός μένει χαμηλά στο πικ εν ρολ, ο Γουόκερ σκοράρει με τζαμπ σουτ από τα πέντε μέτρα (4-5)



1' - Τρίποντο από τον Γιάννη, που είναι σε τρομερή κατάσταση στην εκκίνηση της αναμέτρησης



1' - Απάντηση από τον Μίτσελ με σουτ από μέση απόσταση



1' - Πρώτη κατοχή για την Ελλάδα, με τον Γιάννη να παίζει ένας με έναν από την κορυφή και να σκοράρει δίχως πρόβλημα (0-2)





Η Ελλάδα θα ξεκινήσει το παιχνίδι με Καλάθη, Παπανικολάου, Παπαπέτρου, Γιάννη και Μπουρούση. Οι πέντε πρώτοι για τις ΗΠΑ είναι οι Γουόκερ, Μίτσελ, Χάρις, Μπαρνς και Τέρνερ.



Ολοκληρώθηκε η ανάκρουση των εθνικών ύμνων στη Shenzhen, πάμε στο τελευταίο τρίλεπτο πριν από την έναρξη του αγώνα



Η μεγάλη ώρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο



Θυμίζουμε ότι η Team USA παρατάσσεται δίχως τον Τζέισον Τέιτουμ, ο οποίος υπέστη διάστρεμμα στο παιχνίδι με την Τουρκία πριν από τέσσερις μέρες. Από την άλλη, ο Μάρκους Σμαρτ ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που είχε, κι είναι έτοιμος για τον αγώνα με την Ελλάδα.



Με την μπλε εμφάνιση στο σημερινό παιχνίδι η Εθνική



Το +22 με το οποίο κέρδισε η Τσεχία επηρεάζει άμεσα τη διαφορά με την οποία θα πρέπει να επικρατήσει η Ελλάδα στη μεταξύ τους μονομαχία, το πρωί της Δευτέρας (9/9, 11:30). Η "γαλανόλευκη" (σε περίπτωση που ηττηθεί απόψε) θέλει νίκη με +12 για να πάρει το εισιτήριο για τις οκτώ καλύτερες ομάδες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αν, όμως, επιβληθεί της Team USA σε λίγη τώρα, τότε η διαφορά της νίκης δεν θα παίξει ρόλο. Νίκη με +1 θα φτάνει...



Για να φτάσουμε βέβαια σε αυτό το σημείο, χρειάστηκε η Τσεχία να κερδίσει (κατά κράτος μάλιστα) τη Βραζιλία, στον αγώνα που προηγήθηκε στη Shenzhen. Η ομάδα του Ρόνεν Γκίνζμπουργκ διέλυσε τη "σελεσάο" και πλέον είναι αυτή που έχει τον πρώτο λόγο για πρόκριση στην οκτάδα. Διαβάστε τις λεπτομέρειες για τη σπουδαία νίκη της Τσεχίας.



Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κοντράρεται με την ομάδα του Γκρεγκ Πόποβιτς, ξέροντας πλέον πως δεν πρόκειται για αγώνα δίχως αύριο. Η Ελλάδα έχε ιελπίδες για πρόκριση στους "8" του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ακόμη κι αν ηττηθεί απόψε...



Θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του αγώνα της Ελλάδας με την Team USA για τη φάση των "16" του Παγκοσμίου Κυπέλλου