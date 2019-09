Ντροπή! Οι Ρουμάνοι γιούχαραν στο ενός λεπτού σιγή για την κόρη του Λουίς Ενρίκε

Ντροπιαστική κίνηση από τους οπαδούς της Ρουνμανίας, στην εντός έδρας αναμέτρηση της ποδοσφαιρικής τους ομάδας με την Ισπανία, για τα προκριματικά του Euro 2020. Οι οπαδοί των γηπεδούχων δεν σεβάστηκαν το ενός λεπτού σιγή που κρατήθηκε για την κόρη του Λουίς Ενρίκε.



Κάποιο δεν μπορούν να καταλάβουν ότι υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά πράγματα στη ζωή από το ποδόσφαιρο. Μια αρκετά μεγάλη μερίδα οπαδών της Ρουμανίας προχώρησε σε απαράδεκτη κίνηση, λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα με την Ισπανία στο “Arena Nationala” για τα προκριματικά του Euro 2020.



Η UEFA είχε δώσει οδηγία για ενός λεπτού σιγή για την κόρη του Λουίς Ενρίκε (πέθανε πριν από λίγες ημέρες, χάνοντας τη… μάχη που έδινε με τον καρκίνο).



Οι Ρουμάνοι όμως προχώρησαν σε ανεπίτρεπτη κίνηση, γιουχάροντας και κάνοντας φασαρία εκείνη τη στιγμή.

Seems like the Romania fans didn't respect the minute's silence in memory of Luis Enrique's daughter Xana...#ROMvsESP pic.twitter.com/dePjGKkGYA