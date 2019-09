Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ: Ανγκολέζος έριξε κουτουλιά στον Αλεσάντρο Τζεντίλε

Με 16,6 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα και ενώ η Ιταλία είχε εξασφαλίσει άνετα τη νίκη

Επεισοδιακή ήταν η κατάληξη του αγώνα της Ιταλίας με την Ανγκόλα που έληξε με νίκη των Ευρωπαίων με 92-61.



Με μόλις 16,6 δευτερόλεπτα να μένουν στο χρονόμετρο, Αλεσάντρο Τζεντίλε και Πάουλο αλληλοσπρώχτηκαν σε προσπάθεια για σκριν.



Ο Αγκολέζος φόργουορντ, όμως, δεν, έμεινε στο σπρώξιμο αλλά έφτασε στο σημείο να ρίξει δύο κουτουλιές στον πρώην φόργουορντ του Παναθηναϊκού.



Οι διαιτητές χρέωσαν με τεχνική ποινή τον Τζεντίλε και απέβαλαν με ντισκαλιφιέ τον Πάουλο.

That was tough!!

Paulo of Angola ejected.

Technical foul for Ale Gentile pic.twitter.com/yyWNvIB0Ic