Θρήνος: Πέθανε η 9χρονη κόρη του Λουίς Ενρίκε. Θα είσαι το αστέρι που μας οδηγείς

Θλίψη προκαλεί στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο η απώλεια της 9χρονης κόρης του Λουίς Ενρίκε, που πάλεψε με τον καρκίνο, αλλά δεν τα κατάφερε.



Η Τσάνα Ενρίκε έπασχε από καρκίνο των οστών, με την ασθένεια να διαγιγνώσκεται πριν από 5 μήνες και στο διάστημα αυτό η ίδια να έχει αποτελέσει υπόδειγμα μαχητικότητας. Η προσπάθεια με την νόσο αυτήν, όμως, εύκολη δεν είναι και το σπλάχνο του ομοσπονδιακού τεχνικού της εθνικής Ισπανίας άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της και όχι μόνο.



Ο Λουίς Ένρικε παραιτήθηκε από την θέση του ομοσπονδιακού προπονητή τον Ιούνιο για να περάσει χρόνο με την κόρη του, η οποία έχασε μία μάχη πέντε μηνών κατά της νόσου.



«Η κόρη μας, η Χάνα, πέθανε αυτό το απόγευμα σε ηλικία 9 ετών, έχοντας παλέψει σκληρά για πέντε ολόκληρους μήνες κόντρα στο οστεοσάρκωμα (καρκίνο των οστών). Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για την στοργή που μας δείξατε αυτούς τους μήνες και εκτιμούσε τη διακριτικότητα και την κατανόηση.



Ευχαριστούμε επίσης το προσωπικό των νοσοκομείων «Sant Joan de Deu» και «Sant Pau» για την αφοσίωση και τις υπηρεσίες τους. Ευχαριστούμε τους γιατρούς, τις νοσοκόμες και όλους όσους προσφέρθηκαν να βοηθήσουν, ιδιαίτερα την ομάδα παρηγορητικής φροντίδας στο Sant Joan de Deu.



Θα μας λείψεις πολύ, αλλά θα σε θυμόμαστε κάθε ημέρα της ζωής σου με την ελπίδα ότι θα συναντηθούμε στο μέλλον ξανά. Θα είσαι το αστέρι που οδηγείς την οικογένειά μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Λουίς Ενρίκε.



Our thoughts are with Luis Enrique, his family and friends, following the tragic passing of his 9 year-old daughter Xana.



Luis stepped down as Spain manager 2 months ago, to spend time with his daughter who was battling bone cancer.



RIP Xana. pic.twitter.com/nlD6ehfURx