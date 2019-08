Κλήρωση Champions League: Οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στους ομίλους

Με Μπάγερν Μονάχου, Τότεναμ κληρώθηκε ο Ολυμπιακός στην φάση των ομίλων του Champions League και απομένει ο αντίπαλός του από το τέταρτο γκρουπ.

Καθόλου «κέφια» δεν είχε η κληρωτίδα για τον Ολυμπιακό στους ομίλους του Champions League μιας και τον έβγαλε στον δεύτερο όμιλο της διοργάνωσης με τις Μπάγερν Μονάχου, Τότεναμ και Ερυθρό Αστέρα στην κλήρωση που διεξήχθη στο Μονακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετά την πρόκριση κόντρα στην Κρασνοντάρ σήμερα έμαθαν τις ομάδες που θα βρουν μπροστά τους στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Ο όμιλος του Ολυμπιακού

Μπάγερν Μονάχου

Τότεναμ

Ολυμπιακός

Ερυθρός Αστέρας

Οι όμιλοι του Champions League

1ος όμιλος

Παρί Σεν Ζερμέν

Ρεάλ Μαδρίτης

Μπριζ

Γαλατάσαραϊ

2ος όμιλος

Μπάγερν Μονάχου

Τότεναμ

Ολυμπιακός

Ερυθρός Αστέρας

3ος όμιλος

Μάντσεστερ Σίτι

Σαχτάρ Ντόνετσκ

Ντίναμο Ζάγκρεμπ

Αταλάντα

4ος όμιλος

Γιουβέντους

Ατλέτικο Μαδρίτης

Μπάγερ Λεβερκούζεν

Λοκομοτίβ Μόσχας

5ος όμιλος

Λίβερπουλ

Νάπολι

Ζάλτσμπουργκ

Γκενκ

6ος όμιλος

Μπαρτσελόνα

Ντόρτμουντ

Ίντερ

Σλάβια Πράγας

7ος όμιλος

Ζενίτ

Μπενφίκα

Λιόν

Λειψία

8ος όμιλος

Τσέλσι

Άγιαξ

Βαλένθια

Λιλ

Οι ημερομηνίες των 6 αγωνιστικών:

1η αγωνιστική: 17/18 Σεπτεμβρίου

2η αγωνιστική: 1/2 Οκτωβρίου

3η αγωνιστική: 22/23 Οκτωβρίου

4η αγωνιστική: 5/6 Νοεμβρίου

5η αγωνιστική: 26/27 Νοεμβρίου

6η αγωνιστική: 10/11 Δεκεμβρίου

Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε στο «Γκριμάλντι Φόρουμ» του Μονακό.

Παράλληλα έγιναν οι απονομές για τους καλύτερους της χρονιάς. Το βραβείο για τον καλύτερο τερματοφύλακα της σεζόν 2018-19 στο Champions League πήγε στον Άλισον Μπέκερ

Στη Λίβερπουλ έμεινε και το βραβείο του καλύτερου αμυντικού, το οποίο παρέλαβε ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ. Καλύτερος μέσος αναδείχτηκε ο Φρένκι Ντε Γιονγκ που πέρυσι αγωνιζόταν στον Αγιαξ. Ο Λιονέλ Μέσι ανέλαβε το βραβείο του καλύτερου επιθετικού. «Κάθε χρόνο προσπαθώ να ξεπεράσω τον εαυτό μου. Να γίνω καλύτερος και να βοηθήσω την ομάδα», δήλωσε ο Αργεντίνος σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα.

The pots for the #UCLdraw

What's the best group you can make? pic.twitter.com/o3jMhS1gAy