Πρεμιέρα με τρία παιχνίδια στην Super League!

Ξεκινάει με τρεις συναντήσεις η Super League. Μία διαδρομή , όπου θα συμμετάσχουν 14 ομάδες και η κανονική της περίοδο θα διαρκέσει έως την πρώτη ημέρα του Μαρτίου 2020. Ένα νέο πρωτάθλημα που θα έχει νέα στοιχεία, αφού εκτός από τον αριθμό των ομάδων θα γίνει πρώτη φορά χρήση του VAR (video assistant referee) , ενώ φυσικά θα υπάρξει η διαδικασία play off και play out. Από 7.03.20 έως 17.05.20 τα play 0ff με συνολικά 10 παιχνίδια για τις θέσεις 1-6 και από 14.03.20 έως 10.05.20 τα play out με 7 αγώνες για τις θέσεις 7-14.

Είναι μια διαδρομή, αυτή του ελληνικού πρωταθλήματος, που κρατάει 92 χρόνια από τότε που διεξήχθη το πρώτο Πανελλήνιο πρωτάθλημα (1927-28), 60 χρόνια από τότε που καθιερώθηκε η Α' Εθνική κατηγορία (1959-60), 40 χρόνια από τότε που το ελληνικό ποδόσφαιρο έγινε Επαγγελματικό (1979-80) και 13 χρόνια από τότε που καθιερώθηκε η Super League (2006-07), μπαίνει πάλι στη γραμμή εκκίνησης, φέτος με 14 ομάδες.

Στη διαδρομή αυτή, τα «αστέρια» του ελληνικού ποδοσφαίρου έγραψαν την δική τους ιστορία. Και κάποιοι από αυτούς, με πολυετή παρουσία που αγγίζει και τις δύο δεκαετίες, κατάφεραν να σπάσουν τα «ορόσημα», όπως οι ποδοσφαιριστές που ξεπέρασαν τις 400 συμμετοχές σε αγώνες πρωταθλήματος και αυτοί που πέτυχαν περισσότερα από 100 γκολ...

TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/8

ΔΑΚ Λαμίας 19:00 Λαμία-Παναθηναϊκός

«Κλ. Βικελίδης» 21:00 Άρης-ΟΦΗ

«Γ. Καραϊσκάκης» 21:30 Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης

ΚΥΡΙΑΚΗ 25/8

Δημοτικό Περιστερίου 18:45 Ατρόμητος-ΑΕΛ

Πανιωνίου ΓΣΣ 19:15 Πανιώνιος-Βόλος ΝΠΣ

Τούμπας 20:00 ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός

ΟΑΚΑ 22:00 ΑΕΚ-Ξάνθη