Champions League LIVE: Ολυμπιακός - Κρασνοντάρ

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Κρασνοντάρ στο "Γ. Καραϊσκάκης" στον πρώτο αγώνα για τα playoffs του Champions League και θέλει να πάρει προβάδισμα πρόκρισης.

Δείτε εδώ τις εξέλιξη του αγώνα

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Ισπανός Κάρλος Ντελ Θέρο Γκράντε.

Στα αποδυτήρια και οι ερυθρόλευκοι... Μετράμε αντίστροφα για τη σέντρα του μεγάλου αγώνα.

Το Γεώργιος Καραϊσκάκης αναμένεται να είναι κατάμεστο μέχρι τη σέντρα (22.00).

Marcus Berg leads the line for Krasnodar at Olympiacos #UCL | @FCKrasnodar pic.twitter.com/fhREzUS5sF