Έσπασε ρακέτες και έβρισε τον διαιτητή ο Κύργιος: Κίνδυνος βαριάς τιμωρίας του

Η κατάκτηση του τίτλου στην Ουάσινγκτον φαίνεται ότι ήταν απλά μια καλή παρένθεση για τον Νικ Κύργιο.

Ο 24χρονος Ελληνοαυστραλός ξέφυγε τελείως στο ματς κόντρα στον Καρέν Χατσάνοφ (Νο.9) στο Σινσινάτι και η λογική λέει ότι η ΑΤΡ δεν θα τον αφήσει ατιμώρητο αυτή τη φορά.

Ο Νικ πήρε το πρώτο σετ στην αναμέτρηση με τον 23χρονο Ρώσο, αλλά στη συνέχεια άρχισε τα δικά του και τελικά έχασε τον αγώνα πανηγυρικά.

Στο φινάλε του δεύτερου σετ κατηγόρησε τον διαιτητή Φέργκους Μέρφι ότι ξεκινάει νωρίς το ρολόι, «μπλέκοντας» στην ιστορία τον Ράφα Ναδάλ και τις καθυστερήσεις του και κατέληξε με πόιντ πέναλτι, καθώς «επιτέθηκε» στον διαιτητή, τον οποίο χαρακτήρισε τον χειρότερο στον κόσμο.

Πριν ξεκινήσει το τρίτο σετ (έχασε το δεύτερο στο τάι μπρέικ), πήγε χωρίς άδεια στα αποδυτήρια και για να αποφύγει το γκέιμ πέναλτι έσπασε εκεί δύο ρακέτες και επέστρεψε στο court. Ο Μέρφι, όμως, δεν μπόρεσε να τον τιμωρήσει, καθώς δεν είδε τη σκηνή με τα μάτια του.

Μετά το 2-2 του τρίτου σετ, ο Κύργιος έχασε με κάτω τα χέρια τα τέσσερα τελευταία γκέιμ και φεύγοντας από τον αγωνιστικό χώρο, έβρισε τον umpire, ενώ φάνηκε να φτύνει και προς το μέρος του! Φυσικά, δεν του έδωσε καν το χέρι. Νωρίτερα είχε πετάξει μπουκάλι προς την καρέκλα του Μέρφι, αλλά αρνήθηκε ότι το έκανε εσκεμμένα!

Αξίζουν, πάντως, συγχαρητήρια τόσο στον Μέρφι, ο οποίος κατάφερε να τα βγάλει πέρα με αυτή τη συμπεριφορά του Νικ, όσο και στον Χατσάνοφ, ο οποίος ήταν σιωπηλός σχεδόν σε όλο τον αγώνα.

Ο Κύργιος, από την άλλη, δέχεται για άλλη μια φορά την παγκόσμια κατακραυγή και μπορεί να πληρώσει πολύ ακριβά τη συμπεριφορά του.

BANG, BANG!!



Nick Kyrgios absolutely DESTROYED two racquets and the commentators lost it



Watch the Cincinnati Masters live on ESPN. pic.twitter.com/q2d2dTeND3