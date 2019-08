Ένας αγώνας διαφορετικός: Οι παίκτες σχολίαζαν on air την ώρα που έπαιζαν ποδόσφαιρο

Σε άλλο επίπεδο πήγαν το ποδόσφαιρο οι Αμερικάνοι, παίρνοντας δηλώσεις και σχόλια την ώρα του αγώνα από τους πρωταγωνιστές.

Συγκεκριμένα, στην αναμέτρηση των αστεριών του MLS με την Ατλέτικο Μαδρίτης, οι δημοσιογράφοι είχαν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν live με παίκτες της αμερικανικής ομάδας, καθώς και με τον προπονητή, οι οποίοι φορούσαν μικρόφωνα και ακουστικά.

Έτσι οι τηλεθεατές άκουγαν live τις αντιδράσεις και τα σχόλια τους.

Mic check mic check 1-2-1-2



We mic'd up the players during the #MLSAllStar Game pres. by @Target. pic.twitter.com/sW5tcyYfd5