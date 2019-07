Ατύχημα για τον ιπτάμενο Φρανκ Ζαπάτα: Επεσε στη θάλασσα στην προσπάθειά του να διασχίσει τη Μάγχη

Ο Γάλλος Φράνκι Ζαπάτα, ο «ιπτάμενος άνθρωπος», ο οποίος ξεκίνησε το πρωί από την Σανγκάτ της βορειοδυτικής Γαλλίας για να διασχίσει την Μάγχη επάνω στο "Flyboard", έπεσε στην θάλασσα στο σημείο όπου θα έκανε ανεφοδιασμό σε καύσιμα εν πτήσει και ανασύρθηκε από σωστικά συνεργεία, έγινε γνωστό από το περιβάλλον του.



Για να πραγματοποιήσει την πτήση επάνω από την Μάγχη έπρεπε να ανεφοδιάσει με κηροζίνη την ιπτάμενη μηχανή του, σε απόσταση 18 χιλιομέτρων από τις γαλλικές ακτές.



Σύμφωνα με τον διάλογο που άκουσε δημοσιογράφο του AFP από τον ασύρματο, ανασύρθηκε έχοντας τις αισθήσεις του.

Inventor Franky Zapata unveils his jet-powered hoverboard to the world as he attempts to cross the English Channel.



Find out more about the stunt here: https://t.co/Cuc8NKVYz0 pic.twitter.com/jk1fF9alMv