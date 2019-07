ΗΠΑ - Ολλανδία στον τελικό του Μουντιάλ Γυναικών

Έπειτα από έναν μήνα αγώνων, η 8η διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου Γυναικών πλησιάζει στο τέλος του.



«Η Ολλανδία δεν έχει τίποτα να χάσει αυτή την Κυριακή στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου απέναντι στις Αμερικανίδες Βασίλισσες που αγωνίζονται για τον 4ο τίτλο τους. Περιμένοντας το σφύριγμα για την έναρξη του αγώνα, οι οπαδοί των δυο εθνικών ομάδων διασκεδάζουν στη Λυόν που αυτή την εβδομάδα μετατρέπηκε σε παγκόσμια πρωτεύουσα του γυναικείου ποδοσφαίρου», μεταδίδει η αθλητική συντάκτρια του euronews Τσίντσια Ρίτζι.



Η γαλλική πόλη μιλά αγγλικά. Πάνω από 20.000 φίλοι της αμερικανικής ομάδας έχουν κατακλύσει τη Λυόν από τις αρχές της εβδομάδας όταν διεξήχθη ο πρώτος ημιτελικός με αντίπαλο την Αγγλία και οι περισσότεροι από αυτούς παρέμειναν για να ανακαλύχουν την πόλη και βέβαια να απολαύσουν τον τελικό.



Στη Λυόν κυκλοφορούν λίγοι οπαδοί της ολλανδικής ομάδας. Οι περισσότεροι από αυτούς θα καταφθάσουν λίγο πριν τον αγώνα για να υποστηρίξουν τις πρωταθλήτριες Ευρώπης που στόχο έχουν να γίνουν παγκόσμιες πρωταθλήτριες στην πρώτη τους συμμετοχή σε τελικό.



Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, η διοργάνωση του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου ήταν τεράστια επιτυχία. Η δημοφιλία του γυναικείου ποδοσφαίρου αυξάνεται μέρα με τη μέρα. Αλλά για να κλείσει το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος για να γίνει, όπως υποστηρίζει η παλιά πρωταθλήτρια Γαλλίας Λίσα Ζιμούς.

Γιατί όλος ο κόσμος αρχίζει να βλέπει ξαφνικά γυναικείο ποδόσφαιρο

Σημερα απόγευμα της Κυριακής 7 Ιουλίου, στο Παρκ Ολιμπίκ Λιονέ της Γαλλίας, το οποίο αναμένεται να είναι κατάμεστο, οι εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου των ΗΠΑ και της Ολλανδίας θα αγωνιστούν για την κατάκτηση του Μουντιάλ.

Μόνο που αυτήν τη φορά θα παίζουν γυναίκες. Το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι στα φόρτε του. Για τη γενική γραμματέα της ΦΙΦΑ, Fatma Samoura, το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο είναι «το πιο σημαντικό στην ιστορία του θεσμού».

Σίγουρα πρόκειται για το πιο δημοφιλές, καθώς 50 μέρες κιόλας πριν από την έναρξη της διοργάνωσης στα γήπεδα της Γαλλίας είχαν πουληθεί ήδη 720.000 εισιτήρια.

Στις 7 Ιουνίου είχαν φτάσει περίπου το ένα εκατομμύριο, ενώ μέσα σε 48 ώρες εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια για το εναρκτήριο ματς, τους ημιτελικούς και τον τελικό.

Όπως εξηγούν αρκετοί διεθνείς αθλητικοί συντάκτες που ασχολούνται χρόνια με το γυναικείο ποδόσφαιρο, στο όγδοο Μουντιάλ γυναικών που πραγματοποιείται αυτή την περίοδο αγωνίστηκε το σύνολο του ταλέντου και της ποιότητας των αθλητριών που έχουν περάσει ποτέ από το άθλημα.

Στην Αγγλία οι τηλεθεατές του αγώνα έφτασαν τα 11,7 εκατομμύρια, ποσό ρεκόρ, κρίνοντας από τον τελικό του Champions League, όπου συμμετείχαν δύο αγγλικές ομάδες και τον παρακολούθησαν μόλις 6,5 εκατομμύρια.

Κάποιες από αυτές τις αθλήτριες, μάλιστα, έχουν αρχίσει να γίνονται παγκόσμιες σταρ, όπως η Μέγκαν Ραπίνο, η οποία με τη γυμνή φωτογράφισή της στο ετήσιο Body Issue του ESPN και τη συνέντευξη που έδωσε μαζί με την επίσης ποδοσφαιρίστρια σύντροφό της Sue Bird έγινε σύμβολο των αγώνων για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των δύο φύλων.

Διαχρονικά, οι ΗΠΑ, η Αγγλία και η Γαλλία έχουν από τις καλύτερες ομάδες του τουρνουά. Κι αν οι περισσότεροι πίστευαν πως ο αγώνας μεταξύ των δύο πρώτων στα ημιτελικά θα συγκέντρωνε υψηλά νούμερα τηλεθέασης, κανείς δεν περίμενε τα ρεκόρ που σημειώθηκαν.

Στην Αγγλία οι τηλεθεατές έφτασαν τα 11,7 εκατομμύρια, ποσό ρεκόρ, κρίνοντας από τον τελικό του Champions League, όπου συμμετείχαν δύο αγγλικές ομάδες και τον παρακολούθησαν μόλις 6,5 εκατομμύρια.

Στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού, στο Fox Sports, το οποίο έχει τα δικαιώματα της αγγλόφωνης μετάδοσης των αγώνων, συνολικά 8,24 εκατομμύρια θεατές παρακολούθησαν τον προημιτελικό με τη Γαλλία, καθιστώντας το έτσι το πιο προβεβλημένο ποδοσφαιρικό γεγονός στη χώρα μετά τον τελικό του Μουντιάλ ανδρών πέρσι. Περίπου είκοσι οκτώ χρόνια μετά το πρώτο Μουντιάλ γυναικών, αρκετές αθλήτριες πιστεύουν πως έχει φτάσει η ώρα το γυναικείο ποδόσφαιρο να μπει σε κάθε σπίτι.

Περίπου είκοσι οκτώ χρόνια μετά το πρώτο Μουντιάλ γυναικών, αρκετές αθλήτριες πιστεύουν πως έχει φτάσει η ώρα το γυναικείο ποδόσφαιρο να μπει σε κάθε σπίτι.

Τα πρωτοφανή ποσοστά τηλεθέασης δεν έμειναν μόνο στις παραδοσιακές δυνάμεις. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Ιταλίας. Υπολογίζεται πως μέχρι το φετινό καλοκαίρι τη μεγαλύτερη τηλεθέαση είχε ένας αγώνας μεταξύ ΗΠΑ και Ιαπωνίας στον γύρο των 16 το 2011.

Τότε είχε φτάσει περίπου τις 200.000. Φέτος, λοιπόν, με την ιταλική ομάδα να συμμετέχει κανονικά, ξεπέρασαν τα 7 εκατομμύρια.

Πολλοί υποστηρίζουν πως η αύξηση του κοινού που παρακολουθεί γυναικείο ποδόσφαιρο έχει να κάνει με την πολιτική της ΦΙΦΑ, η οποία αποφάσισε να διευρύνει των αριθμό των ομάδων που θα συμμετέχουν στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από τις 16 στο Μουντιάλ του '11, στις 24 σήμερα. Το Μουντιάλ γυναικών, σε αντίθεση με αυτό των ανδρών, δεν μετρά πολλά χρόνια ύπαρξης, καθώς το πρώτο διεξήχθη το 1991 στην Κίνα.

Περίπου είκοσι οκτώ χρόνια μετά, αρκετές αθλήτριες πιστεύουν πως έχει φτάσει η ώρα το γυναικείο ποδόσφαιρο να μπει σε κάθε σπίτι. Στο πλαίσιο, μάλιστα, της συγκεκριμένης πολιτικής, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου πρόκειται να πιέσει τα επόμενα χρόνια όλες τις χώρες ώστε μέχρι το 2022 να έχουν προτείνει συγκεκριμένο και ενδελεχές σχέδιο για την ανάπτυξη του γυναικείου ποδοσφαίρου. Μία από αυτές θα να είναι και η Ελλάδα, η οποία δεν φαίνεται να τα πηγαίνει ιδιαίτερα καλά, καθώς στη χώρα μας το άθλημα ασκείται ακόμα σε ερασιτεχνικό επίπεδο κατά βάση.

Η 33χρονη Μάρτα Βιέιρα κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών έδειξε το παπούτσι της, πάνω στο οποίο είχε σχεδιάσει το σύμβολο της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Δεν είναι λίγοι και εκείνοι, όμως, που κατακρίνουν την Παγκόσμια Ομοσπονδία σχετικά με τα έπαθλα των ομάδων που συμμετέχουν στη διοργάνωση.

Ενώ οι θεατές του Μουντιάλ γυναικών έφτασαν το ένα δισεκατομμύριο συνολικά φέτος, οι χρηματικές απολαβές για τις χώρες που αγωνίζονται αυξήθηκαν από τα 15 εκατομμύρια δολάρια το 2015 στα 30 φέτος, την ίδια ώρα που στο ανδρικό πέρσι άγγιζαν το αστρονομικό ποσό των 400 εκατομμυρίων.

Ένας από τους λόγους των διαμαρτυριών είναι και η ραγδαία αύξηση της διαφημιστικής δαπάνης κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής προβολής των αγώνων.

Το Fox Sports μόνο υπολογίζεται πως το 2015 πουλούσε το δευτερόλεπτο διαφήμισης 40.000 δολάρια, ενώ φέτος το έκανε για 140.000. Το Μουντιάλ αυτό, όμως, έχει κάτι ιδιαίτερο: είναι το πρώτο μετά το κίνημα του #MeToo.

Η ομοσπονδία της Γερμανίας, μάλιστα, δημιούργησε μια καμπάνια, με τις αθλήτριές του να λένε: «We don't have balls, but we know how to use them». Η 33χρονη Μάρτα Βιέιρα, από την άλλη, η οποία κατάφερε να γίνει η πρώτη σκόρερ των Μουντιάλ όλων των εποχών, αφήνοντας πίσω τους άνδρες Μίροσλαβ Κλόζε με 16 και Ρονάλντο με 15 τέρματα, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για το κατόρθωμά της έδειξε το παπούτσι της, πάνω στο οποίο είχε σχεδιάσει το σύμβολο της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Ένα περιστατικό τον περασμένο Δεκέμβριο όξυνε την κατάσταση, όταν παρουσιαστής ρώτησε την Ada Hegerberg, την πρώτη γυναίκα που κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα, εάν γνωρίζει να κάνει twerk και εκείνη αρνήθηκε μονολεκτικά.

Τότε αρκετοί μίλησαν για ρατσιστική συμπεριφορά, με δεκάδες χρήστες του Τwitter να καυτηριάζουν τη συγκεκριμένη ερώτηση. Η ίδια η παίκτρια επέλεξε να μην αγωνιστεί στο φετινό Μουντιάλ, καλώντας τις υπόλοιπες αθλήτριες να κάνουν το ίδιο ως διαμαρτυρία για την ανισότητα που υπάρχει μεταξύ ανδρών και γυναικών στο θέμα των ευκαιριών που έχουν να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο.

Μπορεί οι ανισότητες μεταξύ του γυναικείου και του ανδρικού ποδοσφαίρου να είναι μεγάλες, οικονομικοί αναλυτές όμως το θεωρούν πεδίον δόξης λαμπρόν από επενδυτικής πλευράς. Και το δισεκατομμύριο των θεατών παγκοσμίως ίσως το επιβεβαιώνει.

.lifo.gr