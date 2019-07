Μουντιάλ Γυναικών, μικρός τελικός: Αγγλία - Σουηδία σήμερα στις 18:00

Σήμερα το απόγευμα στις 18:00 θα έχουμε την δυνατότητα να δούμε ζωντανά τον μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου γυναικών ανάμεσα στην Αγγλία και την Σουηδία, από την συχνότητα της ERT SPORTS.



Σημαντικά λάθη τακτικής αλλά και η ανωτερότητα της αντιπάλου ΗΠΑ, δεν επέτρεψαν στην Αγγλία να πανηγυρίσει την πρόκρισή της στον τελικό για πρώτη φορά στην ιστορία της.



Θα περιοριστεί πάλι στη μάχη της 3ης θέσης, όπως συνέβη το 2015. Κι’ όμως, ήταν πιο κοντά από ποτέ για να πάρει το ζητούμενο.



Οι ειδικοί στην Αγγλία κάνουν λόγο για αρκετά λάθη από τον προπονητή, Φιλ Νέβιλ. Ο ίδιος είδε την ομάδα του να δέχεται δύο κεφαλιές από τις Αμερικανίδες στο 10’ και στο 31’. Ενδιάμεσα η Γουάιτ ανέβασε την επίδοσή της εφέτος στα 6 γκολ και ισοφάρισε στο 19’. Ισοφάρισε και δεύτερη φορά στο δεύτερο μέρος, αλλά ακυρώθηκε το γκολ της (πιο ελάχιστα οφσάιντ δεν γίνεται). Είχε μία ακόμα «χρυσή» ευκαιρία. Το αυστηρό (υπέρ της) πέναλτι δεν μπόρεσε να το μετουσιώσει σε γκολ η Χόουτον. Τρίτο σερί άστοχο πέναλτι. Ούτως ή άλλως έχει προκριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες, άρα το ματς της 3ης θέσης είναι απλά για το χρήμα και το γόητρο. Τον περασμένο Νοέμβριο, ηττήθηκε σε φιλικό παιχνίδι από τη Σουηδία (2-0). Στόχος για την Γουάιτ, να βγει 1η σκόρερ στο τουρνουά.



Αγωνιστικά Νέα:

Από τις πολύ καλές στόπερ της Αγγλίας, η Μίλι Μπράιτ, θέρισε δις την Μόργκαν στον ημιτελικό και αποβλήθηκε. Έτσι θα λείψει από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Νέβιλ ανακοίνωσε πως χρειάζεται φρεσκάρισμα η αρχική 11άδα, μετά από την προσπάθεια κόντρα στις ΗΠΑ. Αίσθηση προκάλεσε η απόφαση της Κάρεν Κάρνεϊ (144 συμμετοχές) να αποσυρθεί από την Εθνική, άρα λογικά θα παίξει έναν ρόλο στο παιχνίδι. Απουσίαζε από το προηγούμενο ματς λόγω τραυματισμού η βασική γκολκίπερ Μπάρντσλεϊ. Συνεχίζει η Τέλφορντ.



Πιθανή ενδεκάδα:

(4-1-4-1): Τέλφορντ – Μπρονζ, Χόουτον, ΜακΜάνους, Στόουκς – Γουολς – Πάρις, Σκοτ, Ντέιλι, Μιντ - Γουάιτ



Η Σουηδία από την άλλη πλευρά, πήγε να πετύχει την υπέρβαση. Είχε καλές στιγμές με την Ολλανδία, μπορούσε να σκοράρει, βρήκε το δοκάρι, δέχτηκε άλλο ένα από την αντίπαλό της, αλλά σαν να ξέμεινε από δυνάμεις στην παράταση.



Δέχτηκε το 1-0, δεν βρήκε απάντηση στη συνέχεια και έτσι έμεινε με άδεια χέρια. Μόνο το 2003 έφτασε στον τελικό και αυτό παρέμεινε ως έχει, παρά την υπερ-προσπάθεια της ομάδας του Πέτερ Γκέρχαρντσον. Για μία ακόμα φορά παρουσίασε άριστο ομαδικό πνεύμα. Διαθέτει μία από τις καλύτερες γκολκίπερ στο τουρνουά (Λίνταλ) και στηρίζεται γενικότερα, στην άμυνά της. Θα συναντηθεί για πρώτη φορά με την Αγγλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Γενικά βέβαια, σε 17 ματς, μετρά μόλις δύο ήττες απέναντί της. Το Νοέμβριο επικράτησε με σκορ 2-0, σε φιλικό ματς. Την 3η θέση κατέλαβε στο πρώτο Μουντιάλ, το 1991 και το 2011. Δύο συμμετοχές, δύο νίκες, αναφορικά με το χάλκινο μετάλλιο. Αλλά όπως τονίσαμε και στην Αγγλία, έχει πάρει το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και ψάχνει μόνο τη νίκη-γοήτρου.



Αγωνιστικά Νέα:

Ο Γκέρχαρντσον υπολογίζει πως η Σουηδία είχε μία ημέρα λιγότερη ξεκούραση από την Αγγλία. Υπολογίζει ξανά στην Ρόλφο, την ικανότατη εξτρέμ, η οποία εξέτισε την ποινή της. Μην ξεχνάμε πως αποχώρησε με τραύμα στο πρόσωπο η εξαιρετική Ασλάνι (μεταφέρθηκε μάλιστα στο νοσοκομείο), ίσως η κορυφαία παίκτριά της στο τουρνουά, και είναι εξαιρετικά αμφίβολη. Στις περισσότερες πιθανές 11άδες των Σουηδών, δεν την επιλέγουν, με τη Χούρτιγκ να μένει στις πρώτες επιλογές και τη Ρόλφο να επιστρέφει.

Πιθανή ενδεκάδα:

(4-3-3): Λίνταλ – Γκλας, Φίσερ, Σέμπραντ, Έρικσον – Ρούμπενσον, Σέγκερ, Γιάκομπσον – Χούρτιγκ, Μπλακστένιους, Ρόλφο

Karen Carney will retire from international football following this @FIFAWWC after winning 143 caps and scoring 32 goals for #ENG.



A fan's favourite, a gifted midfielder and wonderful role model. We'll miss you, Kaz! pic.twitter.com/lGvufQWyS5 — Laure James, FIFA (@FIFAWWC_ENG) 5 Ιουλίου 2019

What is the biggest strength and area of concern for the @USWNT & the @oranjevrouwen heading into #LaGrandeFinale



Our Team Reporters, Erin Fish and Emma Coolen, have got you covered



https://t.co/IoXBO5Wngs#FIFAWWC | #DareToShine pic.twitter.com/fnykFXapE0 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) 5 Ιουλίου 2019

.foxbet