Ο πανηγυρισμός της Μόργκαν έκανε σκουπίδι την αγγλική περηφάνια

Οι ΗΠΑ κέρδισαν 2-1 την Αγγλία και πέρασαν στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών, που διεξάγεται στη Γαλλία. Αλλά αυτό που συζητιέται περισσότερο σήμερα είναι ένας πανηγυρισμός. Η παίκτρια της Εθνικής Αγγλίας, Λι Αν Σάντερσον, το χαρακτήρισε 'κακόγουστο', η εφημερίδα New York Post το έθεσε λίγο πιο υπερβολικά."Έχουν να υποστούν τέτοια προσβολή, από τότε που η Βοστώνη τους πέταξε στη θάλασσα". Ο πανηγυρισμός της Άλεξ Μόργκαν για τη νίκη της ομάδας της Αμερικής ενάντια στην Αγγλία, με δικό της γκολ, φαινόταν άκακος, αλλά η σημειολογία του προκάλεσε αντιδράσεις.

Η Μόργκαν ρούφηξε τις Αγγλίδες σαν μια κούπα τσάι και αμέσως οι αναφορές στην πλούσια και σκληρή ιστορία Αμερικής/Αγγλίας κατά το 18ο αιώνα, όταν ακόμα η ανεξαρτησία των ΗΠΑ ήταν όνειρο απατηλό, γέμισαν τα social media. Το περιοδικό Time περιέγραψε την κίνηση της, σαν 'επιδέξιο τρόλινγκ' και ως 'απόλυτη κίνηση δύναμης' ενάντια σε ένα έθνος που αγαπάει το τσάι, όσο αγαπά το να κυβερνά τις αποικίες του.

Η Μόργκαν προσπάθησε να υποβαθμίσει την κατάσταση, λέγοντας "ήθελα να το κάνω λίγο πιο ενδιαφέρον. Ξέρετε όλοι ότι η Μέγκαν Ράπινο έχει τον καλύτερο πανηγυρισμό. Ήθελα να ανεβάσω το επίπεδο". Αλλά υπάρχει όμως και αυτή η ύπουλη η ετικέτα των κινήσεων των χεριών, που περιέχουν ιστορικές αναφορές. Δηλαδή, όταν πίνεις τσάι και σηκώνεις μικρό δακτυλάκι, κάτι σημαίνει αυτό Άλεξ Μόργκαν;



Σύμφωνα με το BBC, ενδεχομένως πρόκειται για μια απάντηση σε 'μπηχτή' του προπονητή της Αγγλίας Φιλ Νέβιλ, προς την ομάδα των ΗΠΑ, όταν τις κατηγόρησε ότι "ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΡOΠΟΥΣ", ύστερα από 'τυχαία' επίσκεψη μελών της αποστολής της Αμερικής, στο ξενοδοχείο που έμεναν οι Αγγλίδες. Όμως υπάρχει και μια διαφορετική εκδοχή, που μοιάζει ακόμα περισσότερο πιθανή. Εικάζεται πως αυτή η κίνηση είναι μια ξεκάθαρη αναφορά στην αυριανή εθνική γιορτή της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ από τον βρετανικό ζυγό, ένα πραγματικό 'tea party' με τα κορίτσια από τη Βρετανία να σερβίρουν και τα κορίτσια από την Αμερική να απολαμβάνουν το τσάι της ιστορικής πρόκρισης, που συμπίπτει σχεδόν, με μια ιστορική γιορτή.

Ο πανηγυρισμός της Μόργκαν έκανε σκουπίδι την αγγλική περηφάνια



Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η Άλεξ Μόργκαν ήθελε όντως να πικάρει την συμπαίκτρια της, Μέγκαν Ράπινο που ήταν στον πάγκο με τραυματισμό. Κρίνοντας και από το γεγονός ότι αυτός ο ημιτελικός σημείωσε το απόλυτο πανεθνικό ρεκόρ τηλεθέασης στην Βρετανία, με 11,7 εκατομμύρια θεατές, είμαστε βέβαιοι ότι αυτός ο πανηγυρισμός της Μόργκαν, με όποιο εκφραστικό μέσο και να γινόταν, θα πονούσε πολύ.

No. 13 on her birthday. In honor of those 13 colonies.



That’s. The. Tea

Go on, @alexmorgan13, what a birthday! pic.twitter.com/Rge0HMMrCk