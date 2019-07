Μουντιάλ Γυναικών: Στον τελικό ΗΠΑ και Ολλανδία. Στην παράταση το εισιτήριο για την Ολλανδία

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Ολλανδίας, προκρίθηκε στον τελικό του Μουντιάλ γυναικών, που διεξάγεται στην Γαλλία. Οι «οράνιε» χρειάσθηκαν την παράταση για να πανηγυρίσουν την πρόκριση, καθώς στα 90 λεπτά του ημιτελικού, έμειναν στο 0-0 με την Σουηδία.

Το «χρυσό» γκολ, σημείωσε η 25χρονη επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ, Τζάκι Γκρένεν με σουτ έξω από την περιοχή στο 99ο λεπτό.

Ένα γκολ μπήκε όλο κι όλο σε 120 λεπτά σε κανονικό αγώνα και παράταση και το πέτυχε η Ολλανδία στον ημιτελικό με τη Σουηδία (1-0) στον ημιτελικό του Μουντιάλ γυναικών το βράδυ της Τετάρτης (4/7).



Οι «οράνιε» βασίστηκαν στην καλή αμυντική τους λειτουργία και βρήκαν την ευκαιρία στο 99’ με την Γκρόενεν να σκοράρουν, έπειτα από μια ομαδική προσπάθεια, αλλά και ένα πολύ ωραίο διαγώνιο σουτ, που κατέληξε στη δεξιά γωνία της εστίας της Σουηδίας.



Έτσι στον τελικό της Κυριακής (7/7) θα αντιμετωπίσουν το μεγάλο φαβορί της διοργάνωσης, που διεξάγεται στη Γαλλία, που δεν είναι άλλο από τις ΗΠΑ.



Η Σουηδία ήταν ελαφρώς καλύτερη κατά τη διάρκεια του 90λεπτου, όμως δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που δημιούργησε και εν τέλει το γκολ της Γκρόενεν έκανε τη διαφορά.

Ο μικρός τελικός θα γίνει το Σάββατο στις 6 ανάμεσα στην Σουηδία και την Αγγλία και ο μεγάλος τελικός λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες στην Ελλάδα, στις 6 το απόγευμα ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ολλανδία!

