Μουντιάλ Γυναικών: Στον τελικό οι ΗΠΑ. Σουηδία και Ολλανδία απόψε στον δεύτερο ημιτελικό

Το εισιτήριο για τον τελικό του Μουντιάλ των γυναικών σφράγισαν εχθές το βράδυ οι Ηνωμένες Πολιτείες επικρατώντας 2-1 της Αγγλίας στον ημιτελικό που διεξήχθη στη Λυών.



Οι Αμερικανίδες πήραν το προβάδισμα στο 10ο λεπτο με την Πρες.



Εννέα λεπτά αργότερα, οι Αγγλίδες ισοφάρισαν με την Γουάιτ, αλλά η χαρά τους κράτησε για λίγο.



Οι Ηνωμένες Πολιτείες πήραν εκ νέου το προβάδισμα στο 31' με την Μόργκαν και το κράτησαν ως το τέλος.



Στο 85ο λεπτό η γκολκίπερ Νέχερ απέκρουσε το πέναλτι της Χόουτον και έδωσε την ευκαιρία στην Αμερική να υπερασπιστεί το στέμμα της στον τελικό της διοργάνωσης, όπου φτάνει για τρίτη φορά στη σειρά.

Σήμερα, ευρωπαϊκό ντέρμπι στον δεύτερο ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλλου των γυναικών στη Γαλλία.



Σουηδία και Ολλανδία δίνουν μάχη στο πανέμορφο στάδιο της Λιόν για μια θέση στον τελικό.



Ο αγώνας φέρνει μνήμες από το τελευταίο Εuro του 2017.



Τότε η Ολλανδία με δυο γκολ από τη Μάρτενς και τη Μιεντέμα νίκησε με 2-0 τις Σουηδία που ήταν το μεγάλο φαβορί έχοντας κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς του Ρίο το 2016.

Δείτε τον δεύερο ημιτελικό στις 22:00 στην ΕΡΤ Sports HD (Ολλανδία – Σουηδία Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών)

