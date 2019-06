Αντετοκούνμπο: Αυτό θα είναι το supermax συμβόλαιο του MVP

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο κορυφαίος παίκτης του πρωταθλήματος στο NBA και το επόμενο καλοκαίρι αναμένεται να αμειφθεί και αντίστοιχα με το νέο supermax συμβόλαιό του να προκαλεί δέος.

Στις ΗΠΑ συνεχίζουν να ασχολούνται με τον MVP του ΝΒΑ και παρότι για ακόμη ένα χρόνο έχει συμβόλαιο με τους Μιλγουόκι Μπακς, θεωρείται δεδομένη και η πρόταση που θα πέσει στο τραπέζι για αυτόν το 2020.

Το επόμενο καλοκαίρι ο Greek Freak θα μείνει ελεύθερος και έτσι τα «ελάφια» είναι αναγκασμένα να του προσφέρουν ένα supermax συμβόλαιο αν θέλουν να τον κρατήσουν στην ομάδα του.

Σύμφωνα με αμερικανό ρεπόρτερ λοιπόν, το συμβόλαιο αυτό θα αφορά το ποσό των 253,75 εκατ. δολαρίων για πέντε χρόνια, με το ποσό να είναι αυξανόμενο κατά περίπου 3 εκατ. ευρώ κάθε έτος.

Here is the breakdown of the Giannis Antetokounmpo supermax extension that he is eligible to sign in the summer of 2020:



20/21 $43.75



21/22 $47.25



22/23 $50.75



23/24 $54.25



24/25 $57.75



Total $253.75M