Το "ευχαριστώ" του Αντετοκούνμπο για τα μηνύματα που δέχεται

Ένα «ευχαριστώ» σε όλους όσους έσπευσαν να του στείλουν ευχές και μηνύματα για τη σημαντική διάκριση που πέτυχε πριν λίγα 24ωρα, είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Αντετοκούνμπο έγραψε “Ευχαριστώ! Εκτιμώ όλα τα μηνύματά σας”.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στην κορυφή του παγκόσμιου μπάσκετ, καθώς αναδείχτηκε πολυτιμότερος παίκτης του NBA

Thank you! I appreciate all your messages pic.twitter.com/8Lo0WNCz2t