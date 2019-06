Πρόεδρος των Ράπτορς: Συγγνώμη, αλλά ο Γιάννης δεν είναι Έλληνας, είναι Νιγηριανός

Μία δήλωση που έγινε viral έκανε ο πρόεδρος των πρωταθλητών Τορόντο Ράπτορς, Μασάι Ουζίρι, που τόνισε πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είναι Έλληνας, αλλά Νιγηριανός.

Ο πρόεδρος των πρωταθλητών παρέθεσε συνέντευξη Τύπου, στην οποία αναφέρθηκε στους Ράπτορς, τον Καουάι Λέοναρντ και όχι μόνο.

Ο Νιγηριανός παράγοντας άρχισε να μιλάει για την Αφρική και το μπάσκετ της και όταν έφερε τον «Greek Freak» στην κουβέντα, είπε: «Συγγνώμη, αλλά ο Γιάννης δεν είναι Έλληνας. Ο Γιάννης είναι Νιγηριανός».

Η ατάκα του Ουτζίρι έγινε γρήγορα viral στα social media και προκάλεσε πολλά σχόλια.

Masai Ujiri says he'll respect the process for Oakland investigation. "I am confident about who I am as a person, a character, a human being." Otherwise, he's withholding comment until the investigation is done.