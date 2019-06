Λύγισε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ευχαριστώ την Ελλάδα, ευχαριστώ τον πατέρα μου, δεν μπορεί να είναι εδώ

Με έναν ανατριχιαστικό λόγο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ευχαρίστησε όλους όσους τον βοήθησαν να γίνει MVP του ΝΒΑ.

Ο Greek Feak δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του και ξεχωριστή στιγμή ήταν όταν μίλησε για τον πατέρα του που έφυγε από τη ζωή.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον θεό που με ευλόγησε με αυτό το ταλέντο, για να είμαι στη θέση που βρίσκομαι σήμερα. Θέλω να τον ευχαριστήσω που με έβαλε σε αυτή τη θέση. Όλα τα κάνω μέσω αυτού, είμαι απίστευτα ευλογημένος. Την ομάδα μου, κυρίως τους συμπαίκτες μου. Θέλει πάνω από έναν παίκτη για να έχεις πάνω από 60 και τους ευχαριστώ που ήταν μαζί μου στον πόλεμο. Θέλω να ευχαριστήσω το τεχνικό επιτελείο, που μας έμαθε όλα όσα έπρεπε να ξέρουμε. Τη διοίκηση, που πίστεψε. Ήμουν 18 ετών στην Ελλάδα και με πίστεψαν. Ευχαριστώ το Μιλγουόκι, την Ελλάδα και τους Νιγηριανούς που με υποστηρίζουν. Ξέρω ότι στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί και μου στέλνουν μηνύματα κάθε μέρα. Πριν από 2 χρόνια είχα ένα στόχο, να γίνω ο κορυφαίος του πρωταθλήματος. Ευχαριστώ τον πατέρα μου, αν και δεν μπορεί να είναι εδώ μαζί μου. Πάντοτε, όταν βρίσκομαι στο παρκέ, θυμάμαι τον πατέρα μου, που μου έλεγε να παίζω πιο σκληρά, ακόμη κι όταν πονούσα. Θέλω να ευχαριστήσω τους εκπληκτικούς αδελφούς μου».

Giannis gets emotional as he thanks his family after winning the #KiaMVP trophy. #NBAAwards pic.twitter.com/c2WrHZMB0k