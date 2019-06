Άγριο ξύλο ανάμεσα σε γονείς κατά τη διάρκεια παιδικού αγώνα. Βίντεο

Ο αγώνας μπέιζμπολ ανάμεσα σε παιδάκια μέχρι 10 ετών βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη. Ξαφνικά μια αμφιλεγόμενη απόφαση του διαιτητή (ο οποίος ήταν 13 ετών) άναψε τα αίματα. Και δεν τα άναψε στο γήπεδο αλλά στους θεατές που ήταν οι γονείς των παιδιών.



Μέσα σε ελάχιστα λεπτά ο αγώνας έγινε ρίνγκ, με τους πατεράδες να ρίχνουν άγριο ξύλο ο ένας στον άλλον και τα μικρά παιδάκια να κλαίνε κι να ουρλιάζουν. Για να ηρεμήσουν τα πνεύματα χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία.

These adults took over the field and began assaulting each other on 6/15 during a youth baseball game. We're looking for any info, in particular to ID the man in the white shirt/teal shorts. Several people have already been cited in this fight and injuries were reported. pic.twitter.com/ieenhwCrbU