Το μπαλάκι του Τσιτσιπά χτύπησε στο μάτι, τον κριτή! Βίντεο

Ο αγώνας του Τσιτσιπά με τον Έντμουντ για τον πρώτο γύρο του Κουίνς στο Λονδίνο. Ο Έντμουντ έστειλε μια δύσκολη μπαλιά στον Τσιτσιπά ο οποίος απλώθηκε για να βγάλει την άμυνα. Πέτυχε το μπαλάκι, όμως εκείνο αντί να πάει προς την περιοχή του αντιπάλου του πήγε δεξιά.

Ο κριτής γραμμών που καθόταν και έλεγχε τα «out» δεν κατάλαβε τι τον βρήκε. Το μπαλάκι του Τσιτσιπά τον πέτυχε ακριβώς μέσα στο μάτι.

Αμέσως ο Έλληνας τενίστας έτρεξε προς τον επόπτη για να δει εάν είναι καλά και να του ζητήσει συγνώμη.

Dangerous business, being a line judge



Also, is that chair at #QueensTennis cursed? (If you know, you know) pic.twitter.com/pkUUFK3ptT