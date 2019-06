Lily Parr: Η γυναίκα που έσπασε τα ταμπού στο ποδόσφαιρο και έγινε άγαλμα στο μουσείο της Αγγλίας

Ασυμβίβαστη, πρωτοπόρος, σύμβολο για το γυναικείο ποδόσφαιρο και την LGBT κοινότητα, η Λίλι Παρ γίνεται άγαλμα στο Εθνικό Μουσείο Ποδοσφαίρου της Αγγλίας. Αυτή είναι η ιστορία της.

To γυναικείο ποδόσφαιρο ακολουθεί ανοδική πορεία τον τελευταίο καιρό. Από τις συλλογικές δράσεις που στοχεύουν στην αναγνώριση και την ισότητα, μέχρι τα γεμάτα γήπεδα και τη στροφή του κόσμου στο γυναικείο παιχνίδι, όλα συνηγορούν πως κάτι αλλάζει. Στις 7 Ιουνίου ξεκινά το Μουντιάλ γυναικών στη Γαλλία, για το οποίο έχουν πωληθεί πάνω από 800.000 εισιτήρια. Δύο μήνες πριν, η πρεμιέρα στο Par de Princes του Παρισιού, οι δύο ημιτελικοί και ο τελικός, ήταν sold out!



Η πρώτη ανάμεσα σε 110 άντρες



Περίπου δύο μήνες πριν την πρώτη σέντρα στην μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση, ανακοινώθηκε μια κίνηση που αποτίει φόρο τιμής σε μια γυναίκα, στην οποία το σύγχρονο παιχνίδι οφείλει πολλά. Η Λίλι Παρ, θα αποκτήσει το δικό της άγαλμα στο Εθνικό Μουσείο Ποδοσφαίρου στο Μάντσεστερ της Αγγλίας. Είναι η πρώτη γυναίκα για την οποία γίνεται ανάλογη κίνηση. Χρειάστηκε να περάσει πάνω από ένας αιώνας γυναικείου ποδοσφαίρου και 110 αγάλματα αντρών παικτών.



«Διανύσαμε μεγάλη απόσταση από τις ημέρες της Λίλι Παρ και αξίζει την αναγνώριση ως μια πραγματική πρωτοπόρος του αθλήματος. Το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι σε πολύ σημαντική θέση σήμερα, με την ομάδα της Αγγλίας να μας βοηθά στη συμμετοχή και το ενδιαφέρον σε όλα τα επίπεδα. Η Λίλι Παρ είναι η πρώτη γυναίκα που μπαίνει στο ποδοσφαιρικό Hall of Fame, ένα εκπληκτικό επίτευγμα από μόνο του. Παίρνει τη θέση της δίπλα σε άλλους θρύλους του ποδοσφαίρου και γίνεται η πρώτη γυναίκα που τιμάται με δικό της άγαλμα», δήλωσε η Μαρσένα Μπογκντάνοβιτς, επικεφαλής μάρκετινγκ για το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Αγγλική Ομοσπονδία.

Μπάλα με τα αγόρια στη γειτονιά



Ποια ήταν όμως η Λίλι Παρ; Γεννήθηκε το 1905 στο Λάνκασαϊρ, σε οικογένεια με επτά αδέρφια. Η αγάπη ενός εκ των αδερφών της για το ποδόσφαιρο και το ράγκμπι ήταν εκείνη που την έβαλε από νεαρή ηλικία στον αθλητισμό. Μολονότι ασυνήθιστο, η μικρή Λίλι έπαιζε με τα αγόρια ποδόσφαιρο στη γειτονιά. Όπως γράφει η συγγραφέας Μπάρμπαρα Τζέικομπς, η Παρ περνούσε ατελείωτες ώρες μόνη της με μια μπάλα, προσπαθώντας να τελειοποιήσει την τεχνική του σουτ της. Στα 13, μπορούσε να σκοράρει από παντού, ενώ το αριστερό της πόδι είχε δυναμώσει τόσο που η ταχύτητα των σουτ της ξεπερνούσε αυτή των αγοριών.



Γεμάτη ταλέντο και θέληση για να παίξει ποδόσφαιρο σε μια άλλη εποχή, έκανε ντεμπούτο το 1919 σε ηλικία 14 ετών με την ομάδα St Helen Ladies της πόλης της. Σε μια αναμέτρηση με την Dick Kerr Ladies εντυπωσίασε τόσο τον προπονητή, που της ζήτησε να τον ακολουθήσει. Την εποχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το γυναικείο ποδόσφαιρο γνώρισε άνθιση στην Αγγλία και η Dick Kerr Ladies, με έδρα το Πρέστον ήταν μία από τις πρώτες ομάδες που δημιουργήθηκαν στο Νησί.



Πρωτοπόρες σε όλα, από το ότι φόρεσαν για πρώτη φορά σορτσάκι μέχρι το ότι έγιναν οι πρώτες αθλήτριες που βγήκαν στην Ευρώπη, οι παίκτριες που πήγαιναν για να παίξουν στην ομάδα δούλευαν παράλληλα στο εργοστάσιο κατασκευής ατμομηχανών που έδωσε το όνομά του στην ομάδα. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, εργάζονταν στην κατασκευή πυρομαχικών. Και μολονότι στην αρχή η εργοδοσία δεν ήταν θετική στο να παίζουν ποδόσφαιρο, κατάλαβε σύντομα ότι η αθλητική δραστηριότητα άλλαζε την ψυχολογία σε καιρό πολέμου.



Οι Ladies ήταν τόσο δημοφιλείς, που σε αγώνα με την πρώην ομάδα της Παρ συγκέντρωσαν 53.000 θεατές στο γήπεδο της Έβερτον, το Goodison Park. Στην πρώτη της χρονιά με την ομάδα του Πρέστον, η Λίλι Παρ σημείωσε 43 γκολ, κάνοντας στα ημίχρονα των αγώνων διάλειμμα για τσιγάρο. Το αριστερό της πόδι και η έφεση στο σκοράρισμα την έκαναν θρύλο για τους ποδοσφαιρόφιλους και η δημοτικότητα της Dick Kerr Ladies οφείλεται εν πολλοίς στη δική της λάμψη. Το 1921, έβαλε πέντε γκολ στη νίκη με 9-1 επί της ομάδας επίλεκτων γυναικών Βρετανίας, ενώ στο 5-1 επί της Γαλλίας σημείωσε όλα τα τέρματα! Η δική της παρουσία ενέπνευσε χιλιάδες κορίτσια να πάνε κόντρα σε οικογενειακές παραδόσεις και κοινωνικά ταμπού και να παίξουν ποδόσφαιρο. Όμως, αυτό δεν άρεσε σε όλους.

Η απαγόρευση και η αναγνώριση



Το 1921, η Αγγλική Ομοσπονδία με ψήφισμά της απαγόρευσε σε όλες τις γυναικείες ομάδες να παίζουν στα γήπεδα των μελών της. Η απόφαση ήρθε λιγότερο από έναν χρόνο μετά τα 53.000 άτομα που βρέθηκαν στο Goodison Park και στεκόταν δύο αιτίες. Η πρώτη ήταν ότι “το ποδόσφαιρο δεν ταιριάζει στις γυναίκες” και η δεύτερη ότι “δεν δίνονταν όλα τα έσοδα σε φιλανθρωπικούς σκοπούς”, αλλά κάποια χρησιμοποιούνταν για τα έξοδα των ομάδων και για τη διοργάνωση των αγώνων. Φυσικά, η πραγματική αιτία ήταν πως υπήρχαν ομάδες, όπως η Dick Kerr και παίκτριες, όπως η Παρ, που κέντριζαν περισσότερο το ενδιαφέρον των ποδοσφαιρόφιλων από αντρικές ομάδες κι αυτό δημιουργούσε πρόβλημα σε εκείνους που κινούσαν τα νήματα.



Ο θρύλος θέλει έναν άντρα, αναγνωρισμένο τερματοφύλακα να προκαλεί την Παρ να τον νικήσει από το σημείο του πέναλτι. Έπιασε την εκτέλεσή της, όμως οδηγήθηκε στο νοσοκομείο με σπασμένο καρπό. Στο μεταξύ, η ομάδα συνέχισε να παίζει σε γήπεδα εκτός της δικαιοδοσίας της Ομοσπονδίας, μέχρι που το εργοστάσιο άλλαξε χέρια και αρκετές υπάλληλοι απολύθηκαν. Μεταξύ των οποίων και η Λίλι Παρ. Η ποδοσφαιρική ομάδα μετεξελίχθηκε σε Preston Ladies FC και η Παρ έπιασε δουλειά σε Ίδρυμα ψυχικής υγείας. Δηλωμένη ομοφυλόφιλη, βρήκε τον έρωτά της και αγόρασαν μαζί σπίτι, παρότι η ανοχή τότε ήταν μηδενική. Δεν φοβήθηκε ούτε την κατακραυγή, ούτε τις διώξεις, πιστεύοντας ότι πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα για όλους εκείνους που αναγκάζονταν να ζουν διαφορετικά από ό,τι επιθυμούσαν. Όπως έκανε, άλλωστε, και με το ποδόσφαιρο.



Συνολικά, η Λίλι Παρ έπαιξε μπάλα μέχρι το 1950, όταν και σταμάτησε στα 45 της. Υπολογίζεται ότι σκόραρε 980 γκολ και θεωρείται η κορυφαία γυναίκα που έπαιξε ποτέ ποδόσφαιρο. Έφυγε από τη ζωή το 1978, προλαβαίνοντας να δει την Αγγλική Ομοσπονδία να ανακαλεί την απόφασή της και το γυναικείο ποδόσφαιρο να μπαίνει ξανά στα μεγάλα γήπεδα. Και το όνομά της έμεινε στην ιστορία ως σύμβολο κατά των ταμπού.

Θάνος Σαρρής