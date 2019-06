Στέφανος Τσιτσιπάς: Ξαφνικά όλοι βλέπουν τένις...

Η «εκτόξευση» του Στέφανου Τσιτσιπά τράβηξε πολλά ελληνικά βλέμματα στον χώρο του τένις, κάτι που έχει τα καλά, αλλά και τα κακά του για τον ίδιο.

Γι’ αυτό και προφανώς εξέφρασε την ακόλουθη απορία στο twitter: «Γιατί νιώθω ότι ξαφνικά όλοι βλέπουν τένις;».

Λίγο νωρίτερα, ο 20χρονος τενίστας, που χθες αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Roland Garros, είχε γράψει: «Είμαι μοναχικός τύπος, πάντα ήμουν».

Πηγή: filathlos.gr

Why do I feel like suddenly everyone’s watching tennis?