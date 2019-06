Ο Τσιτσιπάς έχασε το θρίλερ των 5 ωρών από τον Βαβρίνκα

Ο Τσιτσιπάς έχασε το θρίλερ των 5 ωρών

Ο Ελληνας τενίστας έδωσε μια μεγάλη μάχη 5 ωρών με τον πολύπειρο Στάνισλας Βαβρίνκα (No.28), αλλά στο τέλος «λύγισε», γνώρισε την ήττα με 3-2 σετ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Ρολάν Γκαρός.



Ο Σταν Βαβρίνκα έκλεψε τις εντυπώσεις με τον τρομερό πόντο απέναντι στον Στέφανο Τσιτσιπά στο δέκατο game του δεύτερου σετ.



Ο Έλληνας τενίστας αντιμετωπίζει το Νο.28 για τη φάση των «16» του Ρολάν Γκαρός και τον είδε να κερδίζει με εντυπωσιακό τρόπο έναν πόντο στο δεύτερο σετ, με το κοινό να χειροκροτεί την προσπάθεια του Ελβετού.

The shot heard around the world....@stanwawrinka brings Lenglen to its feet!#RG19 pic.twitter.com/6BvbDxVqvq